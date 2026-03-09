Aleksandra Prijović i Vanna zajedno zapjevale veliki hit naše pjevačice: Poslušajte kako zvuče

Naša pjevačica Vanna u beogradskom klubu Dorćoleta održala je koncert povodom Dana žena, a veliko pojačanje bila joj je jedna posebna glazbenica iz Srbije.

Premda je ranije u beogradskom Sava Centru uživala na koncertu srpske glazbenice Marije Šerifović, pjevačica Aleksandra Prijović stigla je doći i na Vannin nastup, gdje se kasnije i sama primila mikrofona.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Kako je otprije poznato da Prijović voli pjesme hrvatskih glazbenika, ni ne čudi da se Vanni pridružila u izvedbi Vanninog velikog hita "Da ti nisam bila dovoljna", pjesme koju je otpjevala 2005. dok je bila članicom grupe E.T.

Na snimkama koje su se našle na društvenim mrežama vidi se kako dvije glazbenice zajedničkim snagama zagrljene pjevaju u opuštenoj atmosferi, dok ih prati bend. Naravno, publika je uživala u ovom neplaniranom duetu.

Krajem listopada 2025. Prijović je podržala i nastup Jakova Jozinovića u Sava Centru. Snimili su i zajednički selfie, a mladi Vinkovčanin za Mondo.rs je otkrio da mu je Prijović tada uputila i jedan savjet: "Rekla mi je da ostanem svoj."

POGLEDAJTE VIDEO: Temperature mora iznad prosjeka, prvi kupači okušali sreću: 'Htio sam još u prošlom mjesecu'