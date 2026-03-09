FREEMAIL
Aleksandra Prijović i Vanna zajedno zapjevale veliki hit naše pjevačice: Poslušajte kako zvuče

Aleksandra Prijović i Vanna zajedno zapjevale veliki hit naše pjevačice: Poslušajte kako zvuče
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Aleksandra Prijović stigla je na Vannin koncert u Beogradu, a onda preuzela "glavnu riječ" i otpjevala s Vannom jedan veliki hit

9.3.2026.
21:48
Hot.hr
Emica Elvedji/PIXSELL

Naša pjevačica Vanna u beogradskom klubu Dorćoleta održala je koncert povodom Dana žena, a veliko pojačanje bila joj je jedna posebna glazbenica iz Srbije.

Premda je ranije u beogradskom Sava Centru uživala na koncertu srpske glazbenice Marije Šerifović, pjevačica Aleksandra Prijović stigla je doći i na Vannin nastup, gdje se kasnije  i sama primila mikrofona. 

Aleksandra Prijović i Vanna zajedno zapjevale veliki hit naše pjevačice: Poslušajte kako zvuče
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Aleksandra Prijović i Vanna zajedno zapjevale veliki hit naše pjevačice: Poslušajte kako zvuče
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Kako je otprije poznato da Prijović voli pjesme hrvatskih glazbenika, ni ne čudi da se Vanni pridružila u izvedbi Vanninog velikog hita "Da ti nisam bila dovoljna", pjesme koju je otpjevala 2005. dok je bila članicom grupe E.T.

@prijoviccaleksandra ❤️ #aleksandraprijovic #aleksandrazivojinovic #marijaserifovic #savacentar #vanna ♬ audio originale - prijoviccaleksandra

Na snimkama koje su se našle na društvenim mrežama vidi se kako dvije glazbenice zajedničkim snagama zagrljene pjevaju u opuštenoj atmosferi, dok ih prati bend. Naravno, publika je uživala u ovom neplaniranom duetu.

Krajem listopada 2025. Prijović je podržala i nastup Jakova Jozinovića u Sava Centru. Snimili su i zajednički selfie, a mladi Vinkovčanin za Mondo.rs je otkrio da mu je Prijović tada uputila i jedan savjet: "Rekla mi je da ostanem svoj."

POGLEDAJTE VIDEO: Temperature mora iznad prosjeka, prvi kupači okušali sreću: 'Htio sam još u prošlom mjesecu'

 

