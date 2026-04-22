Veterinari uputili ozbiljno upozorenje. Omiljena igračka vašeg psa je tempirana bomba

Gotovo da ne postoji klasičnija slika sretnog psa od one na kojoj on s lopticom u ustima trči parkom. Teniske loptice su jeftine, lako dostupne i psi ih obožavaju. Čini se kao savršena igračka, toliko duboko utkana u kulturu vlasništva pasa da rijetko tko preispituje njezinu sigurnost. Međutim, veterinari već godinama upozoravaju na opasnosti koje se kriju iza te žutozelene fasade, a posljedice mogu biti razorne, od uništenih zubi do hitnih operacija opasnih po život.

Priča Calluma Russella i njegove kujice Gunner, pasmine Jack Russell, tužan je primjer.

"Često bi donijela lopticu i onda je žvakala satima nakon šetnje", rekao je. "Kako je starila, primijetili smo da su joj zubi neobično ravni i istrošeni, a da ne spominjem loš zadah." Na kraju joj je dijagnosticirano stanje koje veterinari kolokvijalno nazivaju "usta teniske loptice". Do trenutka kada je šteta uočena, bilo je prekasno. Veterinar je preporučio vađenje svih preostalih zubi kako bi se okončala njezina bol.

"Usta teniske loptice": tiha prijetnja zubima

Glavni problem leži u materijalu od kojeg je teniska loptica napravljena. Njena površina, koja se na dodir može činiti mekom, zapravo je vrlo abrazivna.

"Dlačice na teniskim lopticama djeluju poput brusnog papira na psećim zubima, pogotovo kada se u njih uhvate prljavština i pijesak", objašnjava dr. Ezra Ameis, vlasnik veterinarske klinike Paw Priority. "Kada pas neprestano žvače ili nosi lopticu, ta abrazivna površina polako troši zubnu caklinu. Vidio sam očnjake koji su doslovno poravnati na vrhovima zbog kroničnog žvakanja teniskih loptica."

Ovo oštećenje nije lom, već postupno trošenje poznato kao atricija. Dr. Ameis kaže da gotovo svakodnevno dijagnosticira ovaj problem, posebno kod pasmina s jakim nagonom za donošenjem, poput retrivera i ovčara. Vlasnici su često šokirani kada im pokaže glatke, istrošene zube i objasni što je uzrok.

Dr. Stephanie Liff, veterinarka iz New Yorka, svjedoči istom obrascu. "Često viđam da su krune zubi značajno istrošene kod pasa koji kronično žvaču teniske loptice", kaže ona. Čak i zlatni retriver njezinih roditelja, star 13 godina, ima zube otupljene zbog opsesije lopticama. Većina vlasnika, nažalost, nije ni svjesna da se to događa.

Opasnost od gušenja i začepljenja crijeva

Dok se oštećenje zubi događa polako, druge opasnosti su trenutačne i mogu biti smrtonosne. Jedna od najozbiljnijih je rizik od gušenja. Snažna čeljust psa može stisnuti lopticu, zbog čega se ona može zaglaviti u stražnjem dijelu grla i blokirati dišne putove. Pas također može sažvakati lopticu na manje komade, od kojih svaki predstavlja opasnost.

"Najčešći hitni slučaj koji viđamo je začepljenje crijeva, često kada ljubimac proguta tenisku lopticu, a da vlasnik to i ne shvati", kaže dr. Danielle DeBrincat, veterinarka i medicinska direktorica u VEG ER for Pets u Coloradu. Njezin kolega liječio je psa koji se ugušio teniskom lopticom i prestao disati. Uspjeli su ga oživjeti, no operacijom su mu morali ukloniti i drugu lopticu koju je imao u želucu.

Slično iskustvo imao je i Dmitrii Malashkin, čiji je njemački ovčar Ernie progutao cijelu tenisku lopticu. Rendgenska snimka je potvrdila dijagnozu, no veterinar je uspio izbjeći operaciju i ukloniti lopticu endoskopom. Pritom je u Erniejevom želucu pronašao i lišće, smrvljene plastične omote i komad konca koje je pohabana loptica pokupila u parku.

Skrivene kemikalije i drugi rizici

Osim mehaničkih opasnosti, teniske loptice mogu sadržavati i štetne tvari. Ne postoje standardi za materijale koji se koriste u njihovoj proizvodnji, pa guma, ljepilo i boja mogu sadržavati toksične kemikalije, uključujući olovo. Žvakanjem loptice pas može unijeti te tvari u organizam. Intenzivno skakanje i naglo zaustavljanje tijekom igre također mogu pogoršati postojeće probleme sa zglobovima, poput artritisa ili displazije kukova, piše HuffPost.

Kako prepoznati štetu i što učiniti?

Dr. Ameis savjetuje vlasnicima da provjeravaju prednje zube svojih pasa svakih nekoliko mjeseci. "U ranoj fazi, prednji zubi mogu izgledati kraće ili otupljeno. Vrhovi gube svoju normalnu oštrinu. Ponekad ćete vidjeti suptilni žuti centar kako se caklina stanjuje i dentin postaje izložen", objašnjava. Psi su, kako kaže, stoici i često se ponašaju normalno unatoč značajnoj oralnoj boli.

Sama igra donošenja nije problem, problem je nekontrolirano žvakanje. Kao sigurnije alternative, veterinari preporučuju igračke od mekane gume, poput Kongova, ili izdržljive igračke od užeta. Dr. Ameis nudi jednostavan test za svaku igračku: "Ako možete utisnuti nokat u nju i osjetite da je fleksibilna, to je obično dobar znak. Ako je toliko tvrda da ne biste htjeli da vas udari u koljeno, vjerojatno je pretvrda za zube vašeg psa."

Igra je ključan dio života svakog psa, no odgovornost je na vlasniku da osigura da ta igra bude sigurna. Zamjena teniske loptice prikladnijom igračkom jednostavan je korak koji može spriječiti bol, patnju i skupe veterinarske račune, osiguravajući da vaš ljubimac ostane zdrav i sretan dugi niz godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Juan se iz Kolumbije preselio u Rijeku: "Grad je pun ljudi koji zrače srećom i mirniji za moju obitelj'