Poznati časopis pohvalio mjesta koja su stala na kraj gužvama: Tu je i hrvatski dragulj

Fenomen prekomjernog turizma pokazatelj je da i pozitivne pojave mogu imati negativne posljedice. Unatoč tome, sve veći broj destinacija dokazuje da putovanja mogu biti "snaga za pozitivne promjene". Takve primjere ističe i ugledni časopis Wanderlust, koji je objavio svoju Zelenu listu putovanja za 2026., izvješće o destinacijama koje prednjače u održivosti.

Uz pohvale odredištima poput Dubrovnika i Barcelone, koji se bore s posljedicama masovnog turizma, posebno se istaknuo jedan maleni grčki otok kao predvodnik nove filozofije turizma, ali i niz drugih europskih dragulja, piše Metro.

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Grčki model potpune održivosti

Dok se svjetski poznati Santorini našao na listi zbog mjera za upravljanje masovnim turizmom, pravi dragulj održivosti je Tilos, zabačeni otok u otočju Dodekanez. S manje od tisuću stanovnika, Tilos je postao potpuno energetski samodostatan, oslanjajući se na solarnu energiju i energiju vjetra. Njihov program "Just Go Zero" rezultirao je impresivnom stopom recikliranja od 93 posto, čime su praktički eliminirali otpad.

Život na Tilosu, smještenom između turističkih divova Rodosa i Kosa, nudi potpuno drugačije iskustvo. Otok je utočište za rijetke vrste ptica, poput eleonorinog sokola, a uz njegove obale često se viđa i ugrožena sredozemna medvjedica. Za svoje napore otok je već dobio i prestižnu europsku nagradu, dokazujući da održivi turizam nije samo trend, već i realnost.

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Slovenija na Zelenoj listi

Zelena lista Wanderlusta otkrila je i druge primjere izvrsnosti diljem Europe. Među njima se ističe Birgi u Turskoj, povijesno selo koje plijeni pažnju očuvanom otomanskom arhitekturom i fokusom na "spori turizam" koji slavi lokalnu kulturu i obrt.

U Mađarskoj je pohvaljena vinska regija Tokaj, UNESCO-ova svjetska baština, gdje se održive vinogradarske prakse spajaju s očuvanjem jedinstvenog kulturnog krajolika.

Na listi je i Ljubljana, bivša Zelena prijestolnica Europe, koja je uzor urbanog planiranja sa svojim prostranim pješačkim zonama i predanošću zelenim površinama. Listu upotpunjuju i norveški Trøndelag i Oslo, njemački Freiburg im Breisgau, Korzika, švicarska dolina Saas te estonski Nacionalni park Soomaa.

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Mjere Dubrovnika za masovni turizam

Uvrštavanje Santorinija na Zelenu listu potvrđuje važan pomak: čak i destinacije koje su sinonim za prekomjerni turizam poduzimaju konkretne korake. Vlasti su uvele strogi sustav dodjele vezova i ograničile broj posjetitelja s kruzera na 8000 dnevno, što je odbor časopisa prepoznao kao ključan napor.

Slične mjere poduzimaju i druge mediteranske destinacije. Dubrovnik je, u sklopu projekta "Poštujmo Grad", ograničio broj kruzera na dva dnevno i uveo nadzor posjetitelja. Njegova predanost zelenim inicijativama, poput modernizacije javnog prijevoza, donijela mu je i titulu "Europskog zelenog pionira pametnog turizma za 2026.".

Barcelona poduzima i dodatne korake te najavljuje zatvaranje dvaju kruzerskih terminala kako bi prepolovila promet s kruzera. Uz to, od travnja 2026. drastično povećava boravišne pristojbe, a sredstva će usmjeriti u programe priuštivog stanovanja za svoje građane.

Zelena lista za 2026. godinu jasno pokazuje da se turistička industrija nalazi na prekretnici. Dok primjeri poput Dubrovnika, Barcelone i Santorinija pokazuju nužnost reaktivnih mjera za obuzdavanje posljedica masovnog turizma, destinacije poput Tilosa, Birgija i Ljubljane služe kao inspiracija i model proaktivne održivosti. Oni dokazuju da je moguće izgraditi turistički model koji poštuje okoliš i lokalnu zajednicu te ih aktivno obogaćuje. Ovaj rastući trend prepoznavanja održivosti kao ključnog faktora kvalitete nudi nadu da će budućnost putovanja biti odgovornija i usmjerenija na očuvanje baštine za generacije koje dolaze.

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