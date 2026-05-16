Prepoznajete li ove znakove kod svog psa? Šest suptilnih alarma da se vaš ljubimac muči

Brojni vlasnici kućnih ljubimaca barem su jednom poželjeli da njihovi psi mogu govoriti kako bi im jasno pokazali što osjećaju ili što ih muči. Budući da to nije moguće, vlasnici često pokušavaju prepoznati suptilne znakove u ponašanju ljubimaca kako bi bili sigurni da su zdravi, mirni i zadovoljni.

Psi nam ne mogu reći da su pod stresom, zato je važno obratiti pažnju na male promjene u njihovom ponašanju i govoru tijela. Stručnjaci upozoravaju da postoji nekoliko znakova koji mogu otkriti da se pas osjeća nelagodno ili tjeskobno.

Helen Webb iz tvrtke YuMOVE, koja proizvodi dodatke prehrani za kućne ljubimce, objašnjava: "Psi nam ne mogu reći kada se muče, ali stalno komuniciraju govorom tijela koji često previdimo ili pogrešno protumačimo. Lizanje usana, često zijevanje ili otresanje nakon maženja mogu djelovati bezazleno, no ponekad su znak nelagode."

Jedan od najpoznatijih znakova stresa je takozvano "kitovo oko" (whale eye). Riječ je o situaciji u kojoj pas drži glavu mirno, ali pogled okreće u stranu pa se vidi bjeloočnica. Takvo ponašanje, posebno ako je popraćeno izbjegavanjem kontakta očima, škiljenjem ili ubrzanim treptanjem, može ukazivati na emocionalnu nelagodu.

Napete i podignute uši također mogu biti znak da se pas ne uspijeva opustiti. Slično vrijedi i za lizanje usana, učestalo zijevanje te stisnuta ili napeta usta. Naborana njuška često je povezana sa strahom ili agresijom.

Ukočeno držanje tijela još je jedan važan signal upozorenja. Kod nekih pasa pritom se može nakostriješiti dlaka duž leđa i vrata, što pokazuje da su u stanju pojačane pripravnosti i osjećaju se ugroženo. Webb ističe da vlasnici često pogrešno tumače trenutak kada se pas otrese nakon interakcije.

"Psi se fizički otresaju kako bi oslobodili stres ili nakupljenu energiju", kaže ona.

Takvo ponašanje može biti praćeno dahtanjem, intenzivnim promatranjem okoline ili paničnim mahanjem repom, dok podvijen rep jasno pokazuje strah.

Važne su i promjene u svakodnevnom ponašanju. Pas koji se skriva iza namještaja, saginje ili se povlači od ljudi može pokazivati znakove tjeskobe. No i suprotno ponašanje, poput pretjerane privrženosti, stalnog praćenja vlasnika ili neprekidnog traženja pažnje, također može upućivati na stres.

Ako pas iznenada počne često cviliti, lajati ili režati, takve promjene ne bi trebalo odbaciti kao običnu nestašnost ili uzbuđenje, osobito ako nisu tipične za njegov karakter.

Nova istraživanja dodatno upozoravaju na raširenost problema povezanih sa stresom kod pasa. Jedna studija pokazala je da više od 99 posto pasa pokazuje barem jedan oblik problematičnog ponašanja, a najčešći su problemi povezani s tjeskobom zbog odvajanja. Nakon pandemijskih karantena broj prijavljenih slučajeva takve tjeskobe porastao je za više od 700 posto.

Znanstvenici su također otkrili da psi vrlo lako preuzimaju emocionalna stanja svojih vlasnika. Mogu prepoznati ljudski stres, pa čak ga i nanjušiti, što izravno utječe na njihovo raspoloženje i ponašanje. Upravo zato mirno okruženje ima veliku ulogu u dobrobiti ljubimca.

Rano prepoznavanje znakova stresa može spriječiti ozbiljnije probleme u ponašanju i zdravstvene komplikacije. Psima je potrebno oko deset sati odmora dnevno, a važno je da imaju mirno mjesto za spavanje, daleko od buke i stalnog prometa po kući. Kvalitetan san važan je za oporavak i emocionalnu ravnotežu, piše Mirror.

Ako primijetite da vaš pas nemirno hoda, često liže usne ili djeluje uznemireno, moguće je da je dosegnuo svoj prag tolerancije na podražaje. U tom slučaju pomozite mu da se smiri tako što ćete mu osigurati tiho i sigurno mjesto s poznatim dekama ili igračkama. Ponekad je upravo mir i dobar san ono što psu najviše treba.

Ako ste zabrinuti za ponašanje ili zdravlje svog ljubimca, obratite se veterinaru.

