Veterinar upozorava: Jedna česta pogreška može izazvati anksioznost kod pasa

Veterinar je upozorio vlasnike na uobičajenu ljudsku pogrešku koja s vremenom može izazvati separacijsku anksioznost kod pasa, ističući koliko takvo ponašanje može utjecati na mentalno zdravlje kućnih ljubimaca.

Amir Anwary, veterinar koji redovito objavljuje na TikToku, objasnio je kako određeni obrasci ponašanja vlasnika mogu dugoročno negativno utjecati na dobrobit životinja, piše Mirror.

U opisu svog videa napisao je: "Separacijska anksioznost je ogroman problem s kojim se psi danas susreću! No vi im možete itekako pomoći primjenom ovih koraka. Ako ovo ne pomogne, možda ćete morati potražiti savjet stručnjaka za ponašanje životinja."

Načini pomaganja psu kod odvajanja

U videu je posebno upozorio vlasnike da ne reagiraju pretjerano uzbuđeno kada dolaze ili odlaze iz kuće jer takvo ponašanje može izazvati stres kod pasa koji ne razumiju značenje pozdrava i oproštaja.

"Ostanite mirni kad izlazite iz kuće i kad se vraćate. Kad odlazite, pravite veliku scenu, a kad se vraćate, još veću. Time stvarate intenzivne emocije oko svog odlaska, što dodatno pogoršava separacijsku anksioznost", objašnjava veterinar.

Kao alternativu, predlaže da se psa ignorira deset minuta prije izlaska i nakon povratka, koliko god to zvučalo "okrutno". Također savjetuje da psa izvedete u dužu šetnju prije duljeg odsustva jer je veća vjerojatnost da će se smiriti dok ste odsutni – fizička iscrpljenost pomaže kod smanjenja stresa. Uz to, preporučuje da psu date puzzle s poslasticom, kako bi mentalno bio stimuliran i pozitivno zauzet dok čeka vaš povratak.

Za vlasnike čiji psi teško podnose samoću, Amir savjetuje postupno privikavanje na kratke odsutnosti.

"Ovo je najteže jer zahtijeva najviše dosljednosti. Kad izlazite, krenite s pet minuta i pratite reakciju psa. Ako je sve u redu, povećajte na 10 minuta. Nemojte ih ostavljati same dva sata odjednom. Njihova separacijska anksioznost neće se poboljšati ako ih izlažete dugim odsutnostima – samo ćete pogoršati problem", dodaje.

U komentarima jedna je osoba napisala: "Moj pas vidi koje cipele nosim i zna da odlazim pa počne plakati."

"Moja dva bostonska terijera imaju ozbiljnu separacijsku anksioznost i svaki put kad izlazimo iz kuće, polude", komentirala je druga osoba, dok je treća naglasila važnost fizičke i mentalne stimulacije: "Moja je obitelj prije nekoliko mjeseci udomila štene, i pobrinuti se da bude umoran prije nego što odemo siguran je način da prestane zavijati i biti nemiran."

