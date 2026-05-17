Stručnjaci upozoravaju: 'Budite oprezni, ovo može biti jako opasno za vaše pse, ali i za vas'

S dolaskom toplijeg vremena i dužih dana, sve je više prilika za produžene šetnje s psima. No, upravo tada raste i rizik da će naši ljubimci piti iz zagađenih izvora vode.

Od stajaćih bara do zajedničkih posuda za vodu, svakodnevni izvori mogu skrivati bakterije, parazite i kemikalije koje mogu dovesti do ozbiljnih bolesti.

Nevidljiva prijetnja koja vreba u vodi

Chris Maxted, stručnjak za sigurnost pasa, baca svjetlo na manje očite izvore vode na koje bi vlasnici trebali pripaziti kako bi izbjegli neželjeni odlazak veterinaru. Jedna od takvih skrivenih opasnosti je štakorski urin koji se može nalaziti u vodenim površinama gdje bi vaš pas mogao plivati ili piti. Voda u barama, jarcima i rijekama također može biti puna štetnih bakterija.

"Stajaća voda s mjesta kao što su bare i jarci može sadržavati bakterije, alge i bolesti koje se šire kontaminiranom vodom i blatom, a često su povezane sa štakorskim urinom", objašnjava Maxted. "Bistre, tekuće rijeke i potoci obično predstavljaju manji rizik, ali i dalje postoji mogućnost kontaminacije iz uzvodnih izvora."

Leptospiroza - bolest opasna i za ljude

Posebno veliku opasnost predstavlja leptospiroza, bakterijska infekcija koja može uzrokovati teška oštećenja vitalnih organa poput jetre i bubrega. Kako upozoravaju i stručnjaci za kućne ljubimce, jedan od tipičnih načina na koji se psi zaraze jest putem "vode ili tla kontaminiranog zaraženim urinom druge životinje, uglavnom štakora". Najrizičnije su spore ili stajaće vode kao što su rijeke, jezera, bare, potoci i kanali.

Bakterije iz roda Leptospira mogu preživjeti u vodi ili tlu mjesecima, a u organizam psa ulaze kroz usta, nos ili rane na koži. Infekcija može izazvati povraćanje, žuticu, proljev, letargiju, smanjen apetit, gubitak težine, pojačano pijenje i mokrenje, poteškoće s disanjem i kašalj. Važno je naglasiti da je leptospiroza zoonoza, što znači da se može prenijeti i na ljude, koji se mogu zaraziti na sličan način kao i psi. Inkubacija obično traje od četiri do 12 dana.

Nije opasna samo priroda

Rizici ne vrebaju samo u rijekama i jezerima. Svakodnevno okruženje također skriva opasnosti na koje mnogi vlasnici ne obraćaju pažnju.

Rizici u gradskim parkovima i na ulici

Zajedničke ili komunalne posude za vodu, koje se često viđaju u parkovima ili ispred kafića, mogu izložiti ljubimce bakterijama poput salmonele i E. coli, kao i raznim virusima i parazitima. "S obzirom na to da više životinja, pa čak i divljih, koristi istu posudu i ne postoji način da se zna koliko se često čisti, postoji visok rizik od kontaminacije", ističe Maxted.

Opasnost predstavljaju i lokve. One mogu sadržavati puno više od obične kišnice. U njima se mogu skrivati bakterije i paraziti koji uzrokuju želučane probleme, ali i ozbiljnije prijetnje iz okoliša, uključujući infekcije koje se šire životinjskim urinom te otrovne tvari poput antifriza, prenosi Mirror.

Slana zamka morske vode

Iako se može činiti bezopasnom, morska voda nije pogodna za piće zbog visokog udjela soli. Pijenje morske vode može dovesti do trovanja solju, poznatog i kao hipernatremija, što uzrokuje simptome poput povraćanja, proljeva i drhtavice.

Prevencija je najvažnija zaštita

Stručnjaci su složni da je prevencija ključna za zdravlje pasa. Najvažnija mjera prevencije leptospiroze je cijepljenje. Cjepivo značajno smanjuje rizik od razvoja težeg oblika bolesti, a preporučuje se cijepljenje štenaca te godišnje docjepljivanje odraslih pasa. Uz to, problem leptospiroze usko je povezan s populacijom glodavaca, stoga je redovita i sustavna deratizacija u gradskim i ruralnim sredinama ključna za smanjenje broja prijenosnika.

Chris Maxted preporučuje da tijekom šetnji držite pse podalje od bilo kakvih prirodnih izvora vode. "Najbolje što možete učiniti u šetnjama jest ponijeti svježu vodu od kuće i redovito je nuditi psu, osobito tijekom toplijeg vremena ili dužih izleta kada postoji veća vjerojatnost da će psi piti iz nesigurnih izvora", zaključuje.

Uživanje u prirodi neprocjenjivo je za pse i njihove vlasnike, no važno je ostati na oprezu. Svjesnost o skrivenim opasnostima i poduzimanje jednostavnih koraka, poput nošenja svježe vode i redovitog cijepljenja, mogu spriječiti ozbiljne zdravstvene probleme i osigurati da svaka šetnja bude sigurna i sretna.

