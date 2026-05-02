Veterinar upozorava: Ovih pet vrsta igračaka nikada ne biste trebali dati svom psu

Igračke za pse osmišljene su da zabave kućne ljubimce, pruže im mentalnu stimulaciju i spriječe destruktivno ponašanje, no nisu svi proizvodi na tržištu sigurni kao što se čine. Od krhke plastike do pohabanih konopaca, neke igračke mogu predstavljati ozbiljan rizik ako su loše kvalitete, koriste se na pogrešan način ili ne odgovaraju pasmini, veličini i stilu žvakanja psa.

Tom Mason, veterinar iz osiguravajuće kuće Perfect Pet Insurance, potiče vlasnike da gledaju dalje od ambalaže i pažljivo razmotre način na koji se njihov pas igra prije kupnje nove igračke. Dok će neki psi nježno nositi igračke, drugi imaju snažan nagon za trganjem, žvakanjem i gutanjem. To znači da igračka koja je sigurna za jednog ljubimca može biti izuzetno opasna za drugoga, piše Mirror.

Kako prepoznati opasnu igračku?

Psi koji agresivno žvaču posebno su izloženi riziku od oštećenja zubi, gušenja ili probavnih problema ako dobiju igračke koje su pretvrde, premale ili se lako lome. "Ključno je birati igračke dizajnirane isključivo za pse. Vlasnici ih moraju redovito provjeravati i zamijeniti čim se pojave prvi znakovi oštećenja ili habanja", naglašava Mason.

Također preporučuje usklađivanje igračaka s veličinom, pasminom i navikama psa, umjesto odabira najjeftinije ili najpraktičnije opcije.

"Najsigurnije igračke obično su one koje su kvalitetno izrađene, od uglednih proizvođača, odgovarajuće su veličine i prilagođene prirodnom načinu igre psa", dodaje Mason. Vlasnicima savjetuje da nadziru igru sa svakom novom igračkom, često provjeravaju ima li oštećenja i odmah ih uklone ako se dijelovi počnu odvajati.

Pet igračaka koje predstavljaju rizik

Za razliku od dječjih igračaka, čija je sigurnost strogo regulirana, trenutno ne postoje specifični propisi koji se odnose isključivo na igračke za kućne ljubimce. Stoga je odgovornost na vlasnicima da se informiraju i odaberu opcije koje su istovremeno zabavne i sigurne. Preporučuju se izdržljive igračke od čvrste, ali fleksibilne gume koje su dovoljno velike da ih pas ne može progutati, ali ne prevelike da mu stvaraju nelagodu.

S ciljem pomoći vlasnicima u donošenju sigurnijih odluka, Mason je identificirao pet vrsta igračaka koje predstavljaju značajan rizik.

1. Tvrde plastične ili metalne igračke

Iako se čine izdržljivima, pretvrde igračke mogu nanijeti više štete nego koristi. Psi sa snažnim ugrizom mogu slomiti ili istrošiti zube na vrlo tvrdim materijalima.

Mason savjetuje jednostavan test: "Ako igračku ne možete udubiti noktom, vjerojatno je pretvrda za zube vašeg psa i može dovesti do fraktura ili oštećenja cakline."

2. Jeftine gumene ili plastične igračke

"Nekvalitetne igračke, koje se često brzo lome, predstavljaju dvostruku opasnost. Osim rizika od gušenja ili začepljenja crijeva odlomljenim komadima, takvi proizvodi mogu sadržavati i toksične materijale koji nisu sigurni za žvakanje", upozorava veterinar.

3. Pohabane igračke od užeta

Igračke od užeta popularne su, ali postaju rizične čim se počnu rasplitati. "Igračke od užeta sigurne su samo dok su cijele. Čim se počnu rasplitati, pas može progutati niti, što može uzrokovati ozbiljne i potencijalno fatalne probavne blokade", ističe Mason. Vlasnici bi ih trebali baciti čim primijete prve znakove habanja.

4. Teniske loptice

Mnogi psi obožavaju teniske loptice, no standardne verzije nisu dizajnirane za pse. "Iako su popularan izbor za igru dobacivanja, standardne teniske loptice nisu namijenjene psima. Njihova abrazivna površina, u kombinaciji s prljavštinom, djeluje poput brusnog papira na zubima i može dovesti do ozbiljnog trošenja cakline", objašnjava Mason. To stanje može uzrokovati značajna oštećenja zubi, a ponekad zahtijeva i njihovo vađenje. Uz to, snažna čeljust može zgnječiti lopticu, stvarajući rizik od gušenja.

5. Male igračke ili igračke s odvojivim dijelovima

"Svaka igračka koja je dovoljno mala da je pas može progutati, ili ona koja sadrži dijelove poput piskutavih umetaka, očiju ili gumba, predstavlja rizik od gušenja. Ti se dijelovi lako mogu odvojiti i uzrokovati začepljenje dišnih putova ili probavnog sustava, što ih čini posebno opasnima za veće pse", navodi Mason.

