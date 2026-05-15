Ovih 30 namirnica otrovno je za pse: Nikad ih ne biste trebali davati svom ljubimcu

Gotovo svaki vlasnik psa poznaje onaj molećiv pogled ispod stola dok je obitelj za ručkom. Iako je teško odoljeti tim pogledima, dijeljenje ljudske hrane s našim četveronožnim prijateljima može biti iznimno opasno.

Probavni sustav pasa razlikuje se od našeg, a mnoge namirnice koje su za nas bezopasne ili čak zdrave, za njih mogu biti toksične i izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, piše goodrx.com.

Simptomi trovanja hranom variraju ovisno o pojedenoj tvari, ali najčešće uključuju povraćanje, proljev, gubitak apetita, letargiju, drhtavicu ili napadaje. Ako sumnjate da je vaš pas pojeo nešto otrovno, odmah se obratite veterinaru ili hitnoj veterinarskoj službi. Rana intervencija ključna je za uspješan ishod.

Kako biste osigurali zdravlje i sigurnost svog ljubimca, ključno je znati koju hranu treba držati podalje od njihove njuške. U galeriji saznajte kojih 30 namirnica nikada ne biste smjeli davati svome psu.