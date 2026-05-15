Stella Maxwell pravi je praznik za oči: Ljubila je slavne žene, a muškarci zbog nje gube razum

Stella Maxwell danas slavi 36. rođendan, a već godinama slovi za jednu od najseksepilnijih žena modne scene. Fatalna plavuša belgijskih korijena proslavila se kao jedna od najpoznatijih anđelica Victoria’s Secreta, a osim zanosnim izgledom, pažnju javnosti privlačila je i burnim ljubavnim životom. Ljubila je slavne ljepotice poput Miley Cyrus (33) i Kristen Stewart (36), a muškarci diljem svijeta zbog nje godinama uzdišu.

Rođena u Bruxellesu, odrasla između Australije i Novog Zelanda, Stella je u svijet mode ušla sasvim slučajno nakon što ju je tijekom studija otkrila modna agencija. Njezin uspon bio je brz, a 2015. godine postala je službena anđelica Victoria’s Secreta i jedna od najtraženijih manekenki svijeta. Poznata je po izazovnim fotografijama i činjenici da se ne boji pokazati svoje tijelo, zbog čega redovito izaziva reakcije na društvenim mrežama.

Osim karijere, javnost je oduvijek fascinirao i njezin privatni život. Stella se otvoreno izjašnjava kao queer, a najviše pažnje privukle su njezine veze s Miley Cyrus i glumicom Kristen Stewart.