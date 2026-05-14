Stiže novi Toyotin SUV: Prtljažnik od 669 litara i ubrzanje do stotke za 4,5 sekundi

Toyota otvara novo poglavlje u širenju svoje ponude baterijskih električnih vozila (BEV) s novim modelom bZ4X Touring, dodatkom uspješnoj bZ4X SUV liniji. Veći i svestraniji, dizajniran je za obiteljska putovanja te za one koji uživaju u životu na otvorenom i osjećaju avanture.

Koristeći veliko Toyotino SUV nasljeđe, ovaj model potvrđuje predanost marke stvaranju baterijskih električnih vozila koja su osmišljena za istinske ljubitelje automobila. Ovo nije samo još jedan BEV, već vozilo izgrađeno za autentične terenske performanse, koje ulijeva povjerenje i nagrađuje vozača gdje god ga put ili avantura odveli.

Prepoznatljiv dizajn bZ4X dobio je snažniji i robusniji karakter novim detaljima, uključujući redizajnirane branike, zaštitne ploče podvozja i obloge lukova kotača, kao i upečatljive crne kotače. Povećana duljina Touring modela posvećena je većem prtljažnom prostoru – volumen je povećan za gotovo 50 % u odnosu na bZ4X. To znači obilje prostora za prtljagu te sportsku i rekreativnu opremu, dok se još više može prevoziti na čvrstim krovnim nosačima ili u prikolici.

Dostupne su verzije s prednjim pogonom i pogonom na sve kotače, obje s baterijom od 74,7 kWh. AWD model podiže performanse bZ4X Touring na višu razinu zahvaljujući snažnijoj stražnjoj eAxle jedinici koja isporučuje 280 kW/380 DIN KS – novi rekord za Toyotin model koji nije sportski. Sigurno napredovanje kroz blato, snijeg i zahtjevne uvjete u AWD verziji podržano je sustavima X-MODE i Grip Control.

BZ4X Touring ima vrlo učinkovit pogonski sklop, s homologiranom potrošnjom energije (WLTP kombinirani ciklus) od samo 14,0 kWh na 100 kilometara (FWD model). BEV sustav omogućuje doseg vožnje do 591 km (FWD model), dok Toyotin sustav predkondicioniranja baterije i funkcije kontrole temperature baterije omogućuju punjenje od 10 do 80 % za 28 minuta korištenjem DC punjača od 150 kW. Čak i pri vrlo niskim temperaturama, do -20 °C, vrijeme punjenja iznosi oko 30 minuta kada je korišteno predkondicioniranje baterije.

Kvaliteta, izdržljivost i pouzdanost baterije potvrđeni su Toyotinim Battery Care Programom koji jamči da će baterija zadržati najmanje 70 % svog kapaciteta do 10 godina starosti vozila ili do milijun prijeđenih kilometara, uz uvjet godišnjeg pregleda stanja baterije*.

PROSTOR: KLJUČNA KARAKTERISTIKA

Novi bZ4X Touring ispunjava svoje obećanje kao praktičan automobil za obiteljska putovanja i avanture na otvorenom zahvaljujući produženom prtljažnom prostoru.

Od C-stupa prema stražnjem dijelu, duljina vozila povećana je za 140 mm u odnosu na standardni bZ4X, a taj prostor namijenjen je dodatnom prostoru za prtljagu, sportsku opremu, kamping opremu ili dječja kolica. U usporedbi s bZ4X, otvor prtljažnika (širina i visina) također je veći, za 21 odnosno 23 mm. Sa stražnjim sjedalima u standardnom položaju dostupno je 669 litara – 48 % više kapaciteta nego kod bZ4X i među najvećima u segmentu. Preklapanjem stražnjih sjedala u omjeru 60:40 dobiva se maksimalno 1.718 litara.

Toyota je također osigurala jednostavan pristup ovom prostoru uz veća električno pokretana stražnja vrata i ručicu za preklapanje stražnjih sjedala smještenu u prtljažniku. Tu su i parovi kuka za vrećice, podnih kuka i rasvjete, dok se uvlačna rolo-zavjesa prtljažnika može spremiti ispod poda kada nije potrebna.

Iako nema povećanja visine kabine, putnici na stražnjim sjedalima uživaju u udobnijem i otvorenijem prostoru za glavu zahvaljujući krovnoj liniji koja zadržava jednaku visinu umjesto da se spušta prema stražnjem dijelu iznad prtljažnog prostora, kao kod standardnog bZ4X.

Mogućnost prijevoza tereta daleko nadilazi ono što se može smjestiti unutar automobila. Čvrsti krovni nosači mogu nositi do 80 kg tijekom vožnje i kompatibilni su sa širokim rasponom Toyotinih nosača i krovnih kutija.

Dodatnu fleksibilnost pruža mogućnost vuče tereta do 1.500 kg kod AWD verzije, odnosno 750 kg kod FWD verzije.

BEV DIZAJN KOJI ODAJE ROBUSTNOST

Automobil dobiva niz dizajnerskih detalja koji naglašavaju njegov robusniji karakter i sposobnosti koje ga izdvajaju od ostalih električnih vozila.

Odmah je prepoznatljiv kao Toyota BEV zahvaljujući prepoznatljivom hammerhead prednjem dijelu, dodatno naglašenom svjetlosnim potpisom i crnom stilskom linijom koja prati prednji rub poklopca motora. Donji branik i rubovi branika specifični su za Touring te zajedno sa zaštitnom pločom podvozja stvaraju snažniji i odlučniji stav vozila. Taj dojam dodatno pojačava zrnasta završna obrada obloga lukova kotača.

Sličan efekt postignut je i straga, ponovno uvođenjem redizajniranog branika i dodatkom zaštitne ploče. Stražnji dio vozila ima jednostavnu i čistu površinu sa tankom svjetlosnom trakom koja se proteže izvan širine poklopca prtljažnika i prelazi u stražnje blatobrane.

Kotači su dostupni kao 18-inčni aluminijski naplatci s punim smolastim poklopcima te 20-inčni aluminijski naplatci, oba u mat crnoj završnoj obradi – još jedna prepoznatljiva značajka Touring modela. Vanjska boja karoserije je jednobojna uz izbor od šest nijansi, odabranih kako bi odgovarale „avanturističkom” profilu modela, posebno nova metalik boja Brilliant Bronze. Robusni crni krovni nosači i stražnji brisač – postavljen kako bi osigurao jasan pogled za digitalni unutarnji retrovizor u High grade izvedbi – dolaze serijski.

Unutrašnjost kabine prati raspored modela bZ4X, s ultra tankom instrument pločom horizontalnog dizajna koja pojačava osjećaj prostora i otvorenosti. Taj osjećaj dodatno povećava High grade model koji serijski dolazi s panoramskim krovom iz jednog dijela. Nova unutarnja boja City Moss ekskluzivna je za ovaj model i odražava njegov profil „avanture na otvorenom”.

Vozač uživa u dominantnom pogledu na okolinu vozila i izravnom pogledu na instrumentnu ploču, postavljenu iznad razine upravljača. Digitalni kombimetar uključuje podatke specifične za BEV, uključujući stanje baterije i razinu napunjenosti, performanse punjenja te preostalo vrijeme do 80 % SoC tijekom punjenja.

14-inčni multimedijski zaslon zauzima istaknuto središnje mjesto, dok središnja konzola tvori zaseban „digitalni otok”, u kojem se nalaze kružni birač prijenosa i dva bežična punjača za uređaje za vozača i suvozača. Za putnike na stražnjim sjedalima stražnji dio konzole nudi ventilacijske otvore i dva USB priključka za punjenje od 60 W.

POGONSKI SKLOP NA BATERIJSKI ELEKTRIČNI POGON

Pogonski sklop modela bZ4X Touring pruža snagu koja odgovara njegovom robusnom profilu. U skladu s Toyotinom predanošću pružanju izbora kupcima BEV vozila prema njihovim potrebama i željama, dostupne su i verzije s prednjim pogonom i s pogonom na sve kotače.

FWD verzija dijeli pogonski sklop sa svojim bZ4X pandanom, opremljena je litij-ionskom baterijom bruto kapaciteta 74,7 kWh i prednjim električnim motorom koji razvija 165 kW/224 DIN KS i 268,6 Nm okretnog momenta. To je dovoljno za ubrzanje od 0 do 100 km/h za 7,3 sekunde i doseg vožnje do 591 km.

AWD opcija podiže performanse na višu razinu zahvaljujući stražnjoj eAxle jedinici koja isporučuje jednaku snagu kao i prednji motor – 167 kW. Kao rezultat toga, bZ4X Touring postaje najjača i najbrže ubrzavajuća Toyota BEV, s maksimalnih 280 kW/380 DIN KS i sposobnošću ubrzanja od mirovanja do 100 km/h za 4,5 sekunde.

Još važnije od same brzine jest sposobnost pogonskog sklopa da savladava zahtjevniji teren, u najboljoj tradiciji Toyotinih SUV modela, uz doseg vožnje do 528 km s punom baterijom.

Dodatno povećavajući privlačnost kao vrlo sposobnog vozila za aktivnosti na otvorenom, bZ4X Touring AWD može vući do 1.500 kg; maksimalno za FWD verziju iznosi 750 kg.

EAxle jedinice su kompaktne i lagane komponente, prvi put predstavljene u novom bZ4X modelu 2025. godine. Uključuju glavne komponente električnog pogona – prijenos, motor-generator i inverter – u jednom kućištu koje štedi prostor. Prednja i stražnja jedinica imaju specifičan dizajn prilagođen svojoj poziciji u vozilu. Tako nizak profil stražnje eAxle jedinice ne oduzima prostor prtljažniku.

Sveobuhvatna tehnička nadogradnja za poboljšanje performansi i učinkovitosti povećala je izlaznu snagu eAxle jedinica uz smanjenje potrošnje energije, čime se produžuje potencijalni doseg vožnje modela bZ4X – a sada i Touring izvedbe. Ključni doprinos tome daje primjena novih silicij-karbidnih (SiC) poluvodiča u inverteru. U usporedbi s prethodnim silicijskim rješenjem korištenim u prvoj generaciji bZ4X, oni učinkovitije upravljaju visokim naponima, rade pri višim temperaturama i omogućuju veću izlaznu snagu.

Litij-ionska baterijska jedinica ima 104 ćelije i maksimalni bruto kapacitet od 74,7 kWh (71 kWh neto). Ova baterija koristi se u obje verzije bZ4X Touring modela – FWD i AWD.

Brzo i dosljedno punjenje

Baterija koristi dizajnerska i tehnološka rješenja koja osiguravaju brzo i stabilno punjenje u širokom rasponu vanjskih temperatura.

Sustav predkondicioniranja baterije ključan je za smanjenje vremena punjenja, posebno u hladnim uvjetima. Kada je aktiviran, predkondicioniranje dovodi bateriju na optimalnu temperaturu za početak punjenja. To omogućuje brzo DC punjenje od 150 kW od 10 do 80 % za samo 28 minuta, u rasponu vanjske temperature od -10 do +20 °C. Čak i u vrlo hladnim uvjetima (-20 °C), vrijeme punjenja od 10 do 80 % ostaje stabilno oko 30 minuta.

Predkondicioniranje će se automatski aktivirati kada je punionica postavljena kao odredište u navigacijskom sustavu vozila. Alternativno, vozač ga može ručno aktivirati putem Toyota SmartConnect + multimedijskog sustava ili unaprijed programirati za željeno/praktično vrijeme.

Ovisno o razini opreme, bZ4X Touring opremljen je ugrađenim punjačem od 11 kW ili 22 kW; punjenje od 10 do 100 % putem AC punjenja traje oko 7 odnosno 3,5 sata (11/22 kW).

Dosljedne performanse baterije dodatno podržavaju sustavi hlađenja i grijanja. Hlađenje baterije energetski je učinkovito jer koristi rashladnu tekućinu iz klimatizacijskog sustava vozila i ravnomjerno djeluje na sve ćelije. Isto tako, sustav grijanja omogućuje jednoliko zagrijavanje uz dosljedne performanse čak i pri vrlo niskim temperaturama okoline, pomažući smanjenju vremena punjenja.

Ključne informacije o performansama baterije prikazuju se na višenamjenskom zaslonu vozača, uključujući trenutačnu snagu punjenja u stvarnom vremenu, preostalo vrijeme do 80 % napunjenosti i preostali doseg vožnje. Podaci se ažuriraju u stvarnom vremenu na temelju potrošnje energije tijekom svake vožnje.