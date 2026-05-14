Evo tko je sve bio na finalu Kupa: Armada iznenandila Boyse s transparentom

Navijači Dinamo Zagreb i HNK Rijeka tijekom finala Kupa na Opus Arena nakratko su zajedno skandirali protiv kapetana Hajduk Split, Marko Livaja. Nakon početka utakmice krenulo je žestoko navijačko nadmetanje, u kojem su BBB-i bili znatno glasniji od Armade.

Posebnu pažnju izazvao je incident u 26. minuti, kada je pijani navijač Dinama utrčao na teren i provocirao riječke navijače prije nego što su ga zaštitari izveli.