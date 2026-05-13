Posljednji ispraćaj Roberta Grileca: Brojne kolege odale počast ubijenom šefu krim policije

Posljednji ispraćaj Roberta Grileca, šefa kriminalističke policije Policijske uprave krapinsko-zagorske, održan je u srijedu u 15.30 sati na gradskom groblju u Krapini.

Kao što se i očekivalo, tužnom događaju nazočio je velik broj policajaca, koji su se posljednji put oprostili od svojeg kolege.

Grilec je ubijen u nedjelju ujutro, nakon što je muškarac M.G. (52) u njega tri puta pucao u jednom kafiću u Krapini, a potom pokušao i sebi oduzeti život.

Tko je bio Robert Grilec?

Svoju bogatu policijsku karijeru započeo je još 1992. godine, a od 1995. radio je na poslovima kriminalističke policije. Kontinuirano se školovao te je stekao zvanje diplomiranog kriminaliste na Policijskoj akademiji u Zagrebu, a bio je i u osobnom zvanju glavnog policijskog inspektora.

U više prilika zbog svojih rezultata je zaradio nagrade krapinsko-zagorske policije, a 2018. odlikovan je Spomenicom Domovinske zahvalnosti. Bio je i hrvatski branitelj te je sudjelovao u Operativnoj akciji Oluja 1995. godine.

"Kolega Robert na svim je radnim mjestima bio cijenjen zbog svoje stručnosti, predanosti poslu i dobrote kojom je zračio. Uvijek spreman na šalu, na pomoć kolegama i građanima, sa zaraznom energijom i pozitivnim stavom čak i u najtežim situacijama", istaknula je krapinsko-zagorska policija u priopćenju.

"Njegov odlazak ostavlja prazninu u našim srcima i predstavlja neizmjeran gubitak za Policijsku upravu krapinsko-zagorsku. Izražavamo najdublju sućut obitelji, prijateljima i svima koji su poznavali našeg dragog kolegu Roberta. Zahvalni što smo imali priliku i privilegiju dijeliti s njime dio životnog i radnog puta, zauvijek ćemo ga pamtiti s velikim poštovanjem i zahvalnošću", dodaje se u priopćenju.

