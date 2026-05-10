STRAVIČAN ZLOČIN /

Likvidacija šefa krim policije uznemirila Krapinu: 'Prestrašno, svi smo u šoku'

Svi smo u šoku, nedjelju ujutro, mirno jutro, to se dešava... Prestrašno

10.5.2026.
16:59
RTL Danas
Stravičan zločin potresao je Krapinu u nedjelju. U ranim jutarnji satima ubijen je Robert Grilec, šef krim policije Policijske uprave krapinsko-zagorske.

Ubojica je ušetao u kafić nešto iza osam sati te je iz vatrenog oružja ispalio nekoliko hitaca u policajca koji je bio van službe. Brutalnom zločinu svjedočili su zaposlenici i gosti.

Muškarac koji je pucao u policajca potom je ozlijedio i sebe, te je helikopterom prevezen u kliničku bolnicu Dubrava. Ubijeni policajac stanovnik je Krapine, kao i počinitelj, a živjeli su u susjedstvu. 

Stanovnici u šoku 

"On je bio društveni čovjek, za selo, za sve, za pomoći", govori nam Milan Puljek iz Krapine. "Svi smo u šoku, nedjelju ujutro, mirno jutro, to se dešava... Prestrašno", kaže nam Boris Topolovec. Njihov sugrađanin Marijan Puljko pak ističe da je u dobrim odnosima bio i s ubojicom i ubijenim, no da o svađi ne zna ništa.

Razgovarali smo i s gradonačelnikom Krapine Zoranom Gregurovićem (HDZ). "Mogu reći da nas je sve zatekla vijest koja je došla, jako me šokiralo, jer kad se nešto dogodi u ovako malom mirnom gradiću, sigurno da je to onda veliki šok za sve nas koji ovdje živimo", poručuje gradonačelnik. 

U Krapinu je stigao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Izrazio je sućut obitelji, kolegama i prijateljima.

KrapinaUbojstvoPolicajac
