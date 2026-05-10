STRAVA U KRAPINI /

Ubijen policajac, svjedoci otkrili detalje užasa: 'Tri puta je pucao bez i jedne riječi'

Ubijen policajac, svjedoci otkrili detalje užasa: 'Tri puta je pucao bez i jedne riječi'
Foto: Net.hr

10.5.2026.
9:11
U Krapini je jutros u jednom kafiću došlo do pucnjave. Iz PU krapinsko zagorske za Net.hr potvrdili su da je nešto iza 8 sati vatrenim oružjem ubijen policajac koji je u tom trenutku bio van službe.

"Osoba koja ga je ubila nakon toga ozlijedila je samu sebe, te je helikopterom Hitne prebačena u KBC Dubrava. 

Policija je na terenu i istražuje sve okolnosti ovog događaja", dodali su iz PU krapinsko zagorske.

Foto: Zagorje International

U kafiću bilo 15 ljudi

Svjedok incidenta, konobarom u kafiću Dorijanom Švaljekom za Zagorje International ispričao je što je vidio. 

"Čovjek je došao unutra s pištoljem, okrenuo se prema njemu i tri puta pucao u njega, zatim otišao van i upucao sebe. Nije bilo nikakve svađe, baš ništa... Samo je došao u kafić i pucao", rekao je Švaljek, koji se u tom trenutku brzo sakrio u skladište. 

U kafiću je u tom trenutku bilo 15-ak ljudi. Svi su se u trenu razbježali. "Strašno je bilo. Ja sam se skrivao u skladištu jedno 10 minuta, dok nije došla policija", dodao je potreseni konobar. 

Njegova kolegica Viktorija Žižak baš je u tom trenutku uzimala narudžbu od ubijenog. U šoku je. Kroz suze je ispričala što je vidjela.

"Ubio ga je pred mojim očima. Tri puta je pucao u njega bez i jedne riječi. Samo je uperio pištolj i pucao", rekla je svjedokinja za Zagorje International.

"Nakon toga je skrenuo pogled prema meni, a ja sam pobjegla u skladište", dodala je. Kaže i da se ubojica ranije jutros, oko pola 8, već vozio ispred kafića i gledao unutra. 

PucnjavaKrapina
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
