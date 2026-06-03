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Izbornik Španjolske otkrio stanje Laminea Yamala uoči puta na Svjetsko prvenstvo

Izbornik Španjolske otkrio stanje Laminea Yamala uoči puta na Svjetsko prvenstvo
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Foto: Profimedia

Yamal je propustio kraj klupske sezone zbog ozljede tetive koljena

3.6.2026.
17:54
Hina
Profimedia
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Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis De la Fuente je istaknuo kako će Lamine Yamal biti spreman do prve utakmice "Furije" na World Cupu.

Yamal je propustio kraj klupske sezone zbog ozljede tetive koljena, ali De la Fuente ga je ipak uvrstio u reprezentaciju poručivši kako će biti spremni za prvenstvo.

"Ako sve ostane kao do sada, Lamine bi trebao biti spreman za utakmicu 15. lipnja, ali to ne jamči da će igrati. Procijenit ćemo situaciju u odgovarajuće vrijeme," izjavio je španjolski izbornik na konferenciji za novinare.

Problema s ozljedama imaju i Nico Williams, te Mikel Merino koji neće konkurirati za prijateljsku utakmicu protiv Iraka u četvrtak u La Coruni.

"U potpunosti smo koordinirani s klubovima, dajemo im upute i svakodnevno se poboljšavaju," dodao je strateg aktualnih europskih prvaka.

Španjolska će otvoriti World Cup u Atlanti 15. lipnja protiv Zelenortskih Otoka, zatim će se 21. lipnja u istom gradu suočiti sa Saudijskom Arabijom. Njihova treća utakmica protiv Urugvaja igrat će se u Guadalajari u Meksiku 27. lipnja.

španjolska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Lamine YamalLuis De La Fuente
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