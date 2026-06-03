Olmo odgovorio na komentare: 'Zašto bi to promijenio?'

Veliko je čuđenje izazvao popis Luisa de la Fuentea za Svjetsko prvenstvo, ali ne zbog samih igrača koji su se na njemu našli, već zbog brojeva na njihovim dresovima.

Tako veznjak Barcelone Gavi nosi broj 9, njegov suigrač Pedri 20, a Ferran Torres 7. No, pravi "šok” bio je oko broja 10. Mnogi su očekivali da će ga nositi najveća zvijezda španjolskog, ali i ponajveća zvijezda svjetskog nogometa, Lamine Yamal, no to se neće dogoditi. Umjesto njega dres s kultnim brojem nosit će bivši igrač Dinama Dani Olmo.

Iako su pojedini mediji zbog toga pisali o skandalu i svađi unutar reprezentacije, najbolji strijelac "La Furije” na Europskom prvenstvu 2024. brzo je pojasnio da je odluka donesena bez ikakvog unutarnjeg sukoba te je inzistirao da je hijerarhija u svlačionici i dalje skladna. "Nema problema iza zatvorenih vrata, nema drame oko nošenja broja 10. To su samo glasine koje kruže izvana. To je broj koji sam već ranije nosio, onaj s kojim smo osvojili Euro. To je broj koji mi se sviđa, pa zašto ga mijenjati kad sve ide dobro?”, dodao je Olmo, a prenosi Goal.

Olmo dres s brojem 10 u reprezentaciji Španjolske nosi već neko vrijeme, a za La Furiju je odigrao 48 utakmica, prilikom čega je postigao 12 pogodaka, uključujući i tri na Euru. Yamal će pak nositi dres s brojem 19, istim brojem koji je nosio u Barceloni prije nego što je preuzeo "desetku”.