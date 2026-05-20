NIJE DOBRO

Španjolci u očaju: Stigla vrlo loša vijest o Lamineu Yamalu

Španjolci u očaju: Stigla vrlo loša vijest o Lamineu Yamalu
Foto: Ozan KOSE/AFP/Profimedia

Yamalovo stanje nije bajno

20.5.2026.
20:53
Antonela Ištvan
Jedna od najvećih zvijezda španjolske reprezentacije, osamnaestogodišnji Lamine Yamal, propustit će početak Svjetskog prvenstva 2026. godine dok se oporavlja od ozljede zadnje lože. Krilni napadač Barcelone ozlijedio se krajem travnja u pobjedi protiv Celte Vigo i od tada je izvan terena.

Oprez kluba i saveza

Yamal je ozlijedio bedreni mišić (biceps femoris) lijeve noge neposredno nakon što je realizirao jedanaesterac. Odmah je bilo jasno da je za njega klupska sezona završena. Barcelona i Španjolski nogometni savez (RFEF) dogovorili su "konzervativan plan liječenja" kako bi se izbjegao svaki rizik. Liječničko osoblje saveza redovito posjećuje Barcelonu kako bi nadgledalo napredak, koji prema zadnjim informacijama teče dobro i brže od prvotnih prognoza.

Upitan nastup u grupnoj fazi

Prema sadašnjim projekcijama, Yamal će sigurno propustiti uvodnu utakmicu Španjolske protiv Zelenortskih Otoka 15. lipnja. Vrlo je upitan i za drugi susret protiv Saudijske Arabije 21. lipnja. Najrealniji scenarij je njegov povratak za posljednju utakmicu u skupini protiv Urugvaja 26. lipnja, no izbornik Luis de la Fuente spreman ga je čekati i za nokaut fazu turnira.

Veliki udarac za Španjolsku

Njegov izostanak, čak i privremen, predstavlja značajan hendikep za aktualne europske prvake. Yamal je u protekloj sezoni eksplodirao, upisavši 24 pogotka i 16 asistencija u 45 nastupa za Barcelonu. Njegova sposobnost igre jedan na jedan i stvaranje viška na krilu ključan je dio španjolske napadačke strategije.

