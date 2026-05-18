Španjolska ostala bez mlade uzdanice, a još više brine stanje Lamina Yamala

Loše vijesti dočekala je španjolska nogometna reprezentacija 24 dana uoči početka Svjetskog prvenstva 2026. Mlada zvijezda Barcelone Fermin Lopez, ozlijedio se i neće putovati na Mundijal.

Lopez je u nedjelju navečer na utakmici s Betisom slomio metatarzalnu kost u stopalu i morat će na operaciju što znači da je sigurno otpisan za najveće nogometno natjecanje ovoga ljeta. Oporavak od takve ozljede obično traje dva do tri mjeseca. Španjolski izbornik Luis de la Fuente popis za SP će objaviti sljedećega ponedjeljka, a Lopezovo ime se očekivalo na tom popisu.

Fermin iza sebe ima sedam nastupa za Furiju, ali i odličnu sezonu u Barceloni. U 48 utakmica zavio je 13 golova i upisao čak 17 asistencija te se prometnuo u čovjeka od velikog Flickova povjerenja.

Yamal propušta prvu utakmicu

Još više od Lopeza Španjolsku brine stanje Lamina Yamala. Ponajveća zvijezda nadolazećeg SP-a oporavlja se od ozljede zadnje lože, a prema posljednjim informacijama koje donosi pouzdani The Athletic, Yamal će propustiti prvu utakmicu protiv Zelenortskih Otoka 15. lipnja, a upitan je nastup i u drugom kolu kada Španjolsku čeka Saudijska Arabija.

Yamal se ozlijedio u prošlomjesečnoj pobjedi u La Ligi nad Celtom Vigo, zbog čega je propustio ostatak klupske sezone. Yamal je u svojoj trećoj punoj sezoni za seniorsku momčad Barce odigrao 45 utakmica u svim natjecanjima, obranivši naslov prvaka La Lige, postigavši ​​24 gola i 16 asistencija nakon što se u prvoj polovici sezone borio s pubalgijom.