'Ne želim miješati...' /

Hansi Flick se oglasio nakon što je Lamine Yamal na paradi mahao palestinskom zastavom

Hansi Flick se oglasio nakon što je Lamine Yamal na paradi mahao palestinskom zastavom
Foto: Josep LAGO/AFP/Profimedia

Njemački stručnjak naglasio je kako osobno nije sklon povezivanju politike i sporta, ali je istaknuo da igrači imaju pravo na vlastite stavove i odluke.

12.5.2026.
17:06
Sportski.net
Josep LAGO/AFP/Profimedia
Barcelona je pobjedom protiv Real Madrida osigurala novi naslov prvaka Španjolske, čime je katalonski klub zaključio jednu od najuspješnijih sezona posljednjih godina. Dan nakon velikog trijumfa uslijedilo je slavlje na ulicama Barcelone, gdje su igrači zajedno s navijačima obilježili osvajanje La Lige tijekom tradicionalne vožnje otvorenim autobusom kroz grad.

Tijekom proslave posebnu pažnju javnosti privukao je mladi krilni napadač Lamine Yamal, koji je u jednom trenutku mahao palestinskom zastavom. Snimke tog poteza brzo su se proširile društvenim mrežama i europskim medijima, nakon čega je tema otvorena i na konferenciji za medije Barceloninog trenera Hansija Flicka, koji je nedavno produžio suradnju s klubom.

Njemački stručnjak naglasio je kako osobno nije sklon povezivanju politike i sporta, ali je istaknuo da igrači imaju pravo na vlastite stavove i odluke.

“Ne volim previše miješanje politike i sporta. Razgovarao sam s njim i moramo voditi računa o tome što ljudi očekuju od nas. Ipak, on je punoljetan, ima 18 godina i to je njegova odluka”, izjavio je Flick, potvrdivši kako je tijekom slavlja razgovarao s Yamalom o palestinskoj zastavi.

Flick se osvrnuo i na atmosferu tijekom proslave naslova, istaknuvši snažnu povezanost momčadi i navijača nakon zahtjevne sezone obilježene ozljedama ključnih igrača.

“Bilo je posebno vidjeti emocije i suze u očima navijača. Naš je zadatak prije svega usrećiti ljude i ponosan sam na ono što smo ostvarili. Iza nas je teška sezona zbog brojnih ozljeda. Imali smo razdoblja bez važnih igrača poput Laminea Yamala, Pedrija, Raphinhe i Frenkieja de Jonga, ali momčad je tijekom posljednjih mjeseci napravila veliki napredak i u napadu i u obrani.”

Barcelona je sezonu zaključila s najboljom obrambenom statistikom lige, što je Flick posebno izdvojio kao jedan od ključnih razloga osvajanja naslova.

“Protiv Real Madrida vidjelo se koliko smo napredovali kao momčad. Primili smo najmanje pogodaka u ligi, a malo je tko to očekivao na početku sezone. Upravo zbog toga osvojili smo La Ligu.”

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
