Yamal jednom porukom zapalio Španjolsku i ponizio Real Madrid

Lamine Yamal ponovno je privukao veliku pažnju tijekom proslave naslova La Lige, ovaj put zbog poruke upućene navijačima Real Madrida.

Tijekom parade ulicama Barcelone mladi nogometaš Barcelone nosio je natpis: “Hvala Bogu što nisam madridist”.

Iako je završnicu sezone uglavnom pratio s klupe zbog problema s tetivom koljena, Yamal nije propustio veliko slavlje nakon osvajanja naslova prvaka.

S druge strane, sezona Reala završava bez trofeja, a španjolski mediji posljednjih tjedana pišu o napetostima unutar svlačionice. Posebno su odjeknule glasine o navodnom sukobu Aurélien Tchouaménija i Federico Valverdea, iako su obojica kasnije demantirala ozbiljniji incident.

Navijači Barcelone nastavili su tako slaviti naslov, a Yamal je još jednom iskoristio priliku za “pecanje” najvećeg rivala.

