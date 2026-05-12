FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE IH ŠTEDIO /

Yamal jednom porukom zapalio Španjolsku i ponizio Real Madrid

Yamal jednom porukom zapalio Španjolsku i ponizio Real Madrid
×
Foto: Mutsu Kawamori/AFLO/Profimedia

Sezona Reala završava bez trofeja...

12.5.2026.
15:16
Sportski.net
Mutsu Kawamori/AFLO/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Lamine Yamal ponovno je privukao veliku pažnju tijekom proslave naslova La Lige, ovaj put zbog poruke upućene navijačima Real Madrida.

Tijekom parade ulicama Barcelone mladi nogometaš Barcelone nosio je natpis: “Hvala Bogu što nisam madridist”.

Iako je završnicu sezone uglavnom pratio s klupe zbog problema s tetivom koljena, Yamal nije propustio veliko slavlje nakon osvajanja naslova prvaka.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @lamineyamal

 

 

 

S druge strane, sezona Reala završava bez trofeja, a španjolski mediji posljednjih tjedana pišu o napetostima unutar svlačionice. Posebno su odjeknule glasine o navodnom sukobu Aurélien Tchouaménija i Federico Valverdea, iako su obojica kasnije demantirala ozbiljniji incident.

Navijači Barcelone nastavili su tako slaviti naslov, a Yamal je još jednom iskoristio priliku za “pecanje” najvećeg rivala.

POGLEDAJTE VIDEO: Najmlađi strijelac u povijesti Eura nogometno je čudo! 'Vidjeli smo dašak genijalnosti. Trebamo brinuti'

Lamine Yamal
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike