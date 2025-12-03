FREEMAIL
GORE OD RUJEVICE /

Navijači šokirani preuređenim Nou Campom: 'Sramotno! Ovako drže gorile u zoološkom'

Navijači šokirani preuređenim Nou Campom: 'Sramotno! Ovako drže gorile u zoološkom'
Foto: Urbanandsport/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Putujete sa svojom momčadi, potrošite ozbiljan novac, a gostujući dio izgleda ovako...

3.12.2025.
17:33
Urbanandsport/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Barcelona je u 19. kolu španjolskog prvenstva svladala Atletico Madrid 3:1 te se tako uz utakmicu više odvojila na prvom mjestu od Reala s četiri boda prednosti. 

Veliko slavlje priredila je Blaugrana svojim navijačima na Nou Campu koji je ponovno dom katalonskog ponosa. Iako su mnogi dijelovi stadiona još uvijek po rekonstrukcijom i stadion nije ni blizu svog konačnog broja gledatelja, domaćinska atmosfera se polako vraća u klub. 

Međutim, da je bajno na 'novom' stadionu ne mogu potvrditi i gostujući navijači koji su imali brojne prigovore domaćinu na dio gdje će se smještati navijači gostujućih momčadi. 

"Ovo je sramotan pogled s gostujućeg dijela Camp Noua. Navijač Atlético Madrida žali se na sramotan pogled s gostujućeg dijela novog Camp Noua. Uspoređuje staklo iznad terena sa staklom koje se koristi za gorile u zoološkim vrtovima, jer je pogled vrlo mutan i siv, a svjetla se odbijaju od stakla na način koji otežava pravilan pogled na teren", piše Marca, a kako to izgleda na gostujućem dijelu tribine pogledajte OVDJE

Standings provided by Sofascore
Camp NouBarcelonaAtletico Madrid
GORE OD RUJEVICE /
Navijači šokirani preuređenim Nou Campom: 'Sramotno! Ovako drže gorile u zoološkom'