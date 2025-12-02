Dani Olmo daje sve od sebe. Ozlijedio se zabijajući pobjednički gol u derbiju

U unaprijed odigranoj utakmici 19. kola španjolske La Lige Barcelona je svladala madridski Atletico sa 3:1. Prvo je povela momčad iz glavnog grada kada je Alex Baena u 19. minuti pogodio za 0:1.

Odgovor Katalonaca nije se trebao dugo čekati te je već u 26. minuti Raphinha izjednačio. Barcelona je imala priliku i povesti iz jedanaesterca u 36. minuti, ali je poljski napadač Robert Lewandowski loše pucao i poslao loptu preko grede. Precizniji je zato bio bivši igrač Dinama Dani Olmo, koji je u 65. minuti nakon gužve uzeo loptu i poslao je iza Jana Oblaka. Prilikom postizanja pogotka Olmo se i ozlijedio pa je morao napustiti igru. Tu situaciju pogledajte ovdje.

Do kraja susreta Barcelona je zabila i treći pogodak, kada je zabio Ferran Torres na asistenciju Alejandra Baldea. Ovom pobjedom Barcelona je otišla na +4 od Real Madrida, koji ima utakmicu manje.

