SVE ZA BARCU /

Dani Olmo daje sve od sebe. Ozlijedio se zabijajući pobjednički gol u derbiju

Dani Olmo daje sve od sebe. Ozlijedio se zabijajući pobjednički gol u derbiju
Foto: Javier Borrego/shutterstock Editorial/profimedia

Ovim je Olmovim pogotkom Barcelona otišla na +4 od Real Madrida koji ima utakmicu manje

2.12.2025.
23:19
Sportski.net
Javier Borrego/shutterstock Editorial/profimedia
U unaprijed odigranoj utakmici 19. kola španjolske La Lige Barcelona je svladala madridski Atletico sa 3:1. Prvo je povela momčad iz glavnog grada kada je Alex Baena u 19. minuti pogodio za 0:1.

Odgovor Katalonaca nije se trebao dugo čekati te je već u 26. minuti Raphinha izjednačio. Barcelona je imala priliku i povesti iz jedanaesterca u 36. minuti, ali je poljski napadač Robert Lewandowski loše pucao i poslao loptu preko grede. Precizniji je zato bio bivši igrač Dinama Dani Olmo, koji je u 65. minuti nakon gužve uzeo loptu i poslao je iza Jana Oblaka. Prilikom postizanja pogotka Olmo se i ozlijedio pa je morao napustiti igru. Tu situaciju pogledajte ovdje.

Do kraja susreta Barcelona je zabila i treći pogodak, kada je zabio Ferran Torres na asistenciju Alejandra Baldea. Ovom pobjedom Barcelona je otišla na +4 od Real Madrida, koji ima utakmicu manje.

 

   

 

      Standings provided by Sofascore

   

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske rukometašice se neće boriti za završnicu Svjetskog prvenstva

Dani OlmoLa LigaFc BarcelonaAtletico Madrid
SVE ZA BARCU /
