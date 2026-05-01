FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRAJ NEIZVJESNOSTI? /

Trener Barcelone otkrio hoće li Yamal biti spreman za Svjetsko prvenstvo

×
Foto: Cordon Press/Sipa USA/Profimedia

Yamal je 22. travnja na utakmici La Lige zadobio ozljedu zbog koje neće više igrati za Barcelonu ove sezone

1.5.2026.
16:57
Hina
Cordon Press/Sipa USA/Profimedia
VOYO logo
Trener Barcelone Hansi Flick u petak je izjavio da će španjolska zvijezda Lamine Yamal, trenutno ozlijeđen, biti spreman za Svjetsko prvenstvo koje započinje 11. lipnja. 

"Dobro napreduje. Mislim da ćemo ga vidjeti na Svjetskom prvenstvu", rekao je Flick na konferenciji za novinare uoči utakmice La Lige protiv Osasune."Ima više vremena za oporavak i povratak, a to je ono što želi".

Osamnaestogodišnji napadač zadobio je ozljedu mišića lijevog bedra 22. travnja tijekom ligaške utakmice protiv Celte Vigo.

Sljedećeg dana Barça je objavila da će španjolsko čudo od djeteta koje je ove sezone postiglo 24 gola u svim natjecanjima, propustiti ostatak sezone, ali da bi trebao biti ​​na svom prvom Svjetskom prvenstvu ovog ljeta.

Flick je u petak također izrazio optimizam u vezi s povratkom Brazilca Raphinhe, koji je zadobio ozljedu mišića dok je bio na reprezentativnoj dužnosti u ožujku.

"Raphinha je igrač koji uvijek daje 100 posto, bilo na terenu ili na treningu“, objasnio je Flick. „Za nas je važno da se vrati. I on će putovati s nama, a vidjet ćemo što će se dogoditi sutra u Pamploni".

Barcelona bi ovog vikenda mogla osvojiti naslov španjolskog prvaka ako pobijedi Osasunu, a Real Madrid ne uspije pobijediti Espanyol.

Lamine YamalHansi FlickBarcelonaSvjetsko Prvenstvo 2026.Ozljeda
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
