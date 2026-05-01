Trener Barcelone otkrio hoće li Yamal biti spreman za Svjetsko prvenstvo

Trener Barcelone Hansi Flick u petak je izjavio da će španjolska zvijezda Lamine Yamal, trenutno ozlijeđen, biti spreman za Svjetsko prvenstvo koje započinje 11. lipnja.

"Dobro napreduje. Mislim da ćemo ga vidjeti na Svjetskom prvenstvu", rekao je Flick na konferenciji za novinare uoči utakmice La Lige protiv Osasune."Ima više vremena za oporavak i povratak, a to je ono što želi".

Osamnaestogodišnji napadač zadobio je ozljedu mišića lijevog bedra 22. travnja tijekom ligaške utakmice protiv Celte Vigo.

Sljedećeg dana Barça je objavila da će španjolsko čudo od djeteta koje je ove sezone postiglo 24 gola u svim natjecanjima, propustiti ostatak sezone, ali da bi trebao biti ​​na svom prvom Svjetskom prvenstvu ovog ljeta.

Flick je u petak također izrazio optimizam u vezi s povratkom Brazilca Raphinhe, koji je zadobio ozljedu mišića dok je bio na reprezentativnoj dužnosti u ožujku.

"Raphinha je igrač koji uvijek daje 100 posto, bilo na terenu ili na treningu“, objasnio je Flick. „Za nas je važno da se vrati. I on će putovati s nama, a vidjet ćemo što će se dogoditi sutra u Pamploni".

Barcelona bi ovog vikenda mogla osvojiti naslov španjolskog prvaka ako pobijedi Osasunu, a Real Madrid ne uspije pobijediti Espanyol.

POGLEDAJTE VIDEO: Superbike u Mađarskoj može ispisati povijest, a svi se pitaju hoće li jedan vozač izdržati pritisak