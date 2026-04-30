'Mlata' otkazao nastup, evo tko ga mijenja na MMA spektaklu u Zadru

Aleksandar Vukosavljević, poznat kao "Mlata", otkazao je zbog ozljede nastup na FNC 30 priredbi koja će se održati 9. svibnja u Zadru.

"Mlata" se na priredbi u Zadru trebao boriti protiv Kirilla Negrua, a morao je odustati od meča nakon što se teško ozlijedio u samoj završnici priprema.

"Jako mi je žao što neću nastupiti na eventu u Zadru. Odluku o tome sam donio sa svojim timom nakon shvaćanja ozbiljnosti ozljede koju sam zadobio na posljednjim treninzima. Vjerovao sam, nadao se i dao sve od sebe da se oporavim, ali nisam uspio. Jednostavno nema smisla ulaziti u borbu s takvim hendikepom. Poželio bih sreću svom protivniku Kirilu Negruu i nadam se našoj borbi nakon mog oporavka", napisao je Mlata u objavi na društvenim mrežama nakon otkazivanja nastupa.

FNC je brzo reagirao i Negruu osigurao novog protivnika, Poljaka Seweryna Mańkowskog.

POGLEDAJTE VIDEO: Srce ratnika: Račićev emotivan trenutak nakon pobjede govori više od riječi