ŠTETA /

'Mlata' otkazao nastup, evo tko ga mijenja na MMA spektaklu u Zadru

'Mlata' otkazao nastup, evo tko ga mijenja na MMA spektaklu u Zadru
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Vukosavljević je potvrdio lošu vijest u emotivnoj poruci

30.4.2026.
18:56
M.G.
Aleksandar Vukosavljević, poznat kao "Mlata", otkazao je zbog ozljede nastup na FNC 30 priredbi koja će se održati 9. svibnja u Zadru.

"Mlata" se na priredbi u Zadru trebao boriti protiv Kirilla Negrua, a morao je odustati od meča nakon što se teško ozlijedio u samoj završnici priprema.

"Jako mi je žao što neću nastupiti na eventu u Zadru. Odluku o tome sam donio sa svojim timom nakon shvaćanja ozbiljnosti ozljede koju sam zadobio na posljednjim treninzima. Vjerovao sam, nadao se i dao sve od sebe da se oporavim, ali nisam uspio. Jednostavno nema smisla ulaziti u borbu s takvim hendikepom. Poželio bih sreću svom protivniku Kirilu Negruu i nadam se našoj borbi nakon mog oporavka", napisao je Mlata u objavi na društvenim mrežama nakon otkazivanja nastupa.

FNC je brzo reagirao i Negruu osigurao novog protivnika, Poljaka Seweryna Mańkowskog.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
