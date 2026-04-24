Jurić uoči FNC 30: 'Želim se doseliti s curom u Zadar, a nakon pobjede ću vam otkriti veliku tajnu'

Na priredbi FNC 30 publiku očekuje uzbudljiv okršaj u srednjoj kategoriji između Jure Jurića i Leona Gavanasa.

Hrvatski borac Jurić (3-0) vraća se u Zadar nakon zapaženog nastupa u Varaždinu. Neporažen u dosadašnjoj karijeri, želi nastaviti pobjednički niz i dodatno se probiti prema vrhu middleweight ljestvice.

S druge strane kaveza stajat će Nijemac Gavanas (1-0), koji je profesionalni MMA debi upisao na FNC 27 u Münchenu, nakon što je ranije ostvario besprijekornu boksačku karijeru. Uoči ovog sraza razgovarali smo s Jurom Jurićem, a u nastavku pročitajte što nam je rekao...

Jure ponovo u Zadru, kako se osjećaš uoči nastupa pred zadarskom publikom?

Odlično se osjećam, obožavam Zadar i zadarsku publiku.

Gdje je najbolja atmosfera koju si vidio u FNC-u?

Pa po meni do sad u Zadru prošle godine.

Koje su glave sličnosti Zadra i Hercegovine?

Mislim da su jako slični ljudi općenito, teško je objasnit, ali uglavnom mislim da su jako slični, to je isto jedan od razloga zašto obožavam Zadar. Dobri su ljudi, imaju veliko srce i pomoći će ako im je to u mogućnosti.

Rekao si da si krenuo brusiti šake na ulici, smatraš li da pravi borac mora stasati i proći kroz takav život u mladosti da bi bio pravi?

Ne smatram da pravi borac mora proći kroz to, ali s druge strane mislim da je sigurno benefit ako si prošao kroz takve stvari.

Bi li se više volio boriti negdje u Hercegovini ili u Zadru?

Meni je Zadar top, planiram se s curom doselit u Zadar kroz koju godinu, ali bi se naravno volio i u Hercegovini borit.

Koliko ti znači religija? Objasni nam opširnije

Jako mi je bitna, molim se svakog dana Bogu, nedjeljom idem u crkvu i otkad to radim sve mi se promijenilo u životu na bolje.

Imaš li neke rituale prije samog meča?

Pomolim se Bogu i zamolim ga da se desi ono sto je za mene u tom trenutku najbolje.

Kakav je Gavanas borac? Njegove najveće prednosti i mane?

Pa sigurno je tvrd borac, jako udara, ali mislim da mu kondicija nije najjača strana i po meni je malo prekrut.

Kako smatraš da ga najviše možeš ugroziti?

Mislim da sam jednostavno u svakom segmentu bolji, ali budemo vidjeli...

Što nakon Zadra?

Imam već neke planove, ali prvo moram Zadar odradit kako treba i pobjedu upisat, a u post fight interviewu ću reći što mi je sljedeća želja...

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatno rušenje Jure Jurića