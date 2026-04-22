Kako završiti borbu u sekundi? Popularna FNC braća demonstriraju jedan od ključnih poteza

Net.hr ne staje! Pokrećemo novi serijal pod nazivom Fight Lab na našem portalu, u kojem MMA borci Ivan i Tomislav Sičaja, poznata lica iz FNC promocije, gledateljima na jednostavan i praktičan način objašnjavaju osnovne i napredne MMA tehnike.

Cilj serijala je približiti borilačke poteze široj publici, od početnika do onih koji već treniraju, kroz jasne demonstracije i stručna objašnjenja iz prve ruke. Svaka epizoda fokusirat će se na jedan konkretan potez, njegovu primjenu u borbi te najčešće greške koje treba izbjeći. Od MMA muay thaija, boksa, kickboksa pa do ostalih borilačkih sportova...

U prvoj epizodi obrađujemo jedan od najpoznatijih završnih zahvata u grapplingu, giljotinu. Ivan i Tomislav pokazuju kako se pravilno ulazi u zahvat, na što treba paziti prilikom kontrole protivnika te u kojim situacijama giljotina može biti najučinkovitija u MMA borbi.

Nadamo se da će vam se svidjeti serijal u kojem je cilj da gledatelji bolje razumiju tehniku iza svakog poteza. Uživajte!

