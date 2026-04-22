FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FIGHT LAB

Kako završiti borbu u sekundi? Popularna FNC braća demonstriraju jedan od ključnih poteza

U prvoj epizodi Fight Laba obrađujemo jedan od najpoznatijih i ključnih završnih zahvata u grapplingu, giljotinu

22.4.2026.
13:42
Vehmir Džakmić
Net.hr
VOYO logo

Net.hr ne staje! Pokrećemo novi serijal pod nazivom Fight Lab na našem portalu, u kojem MMA borci Ivan i Tomislav Sičaja, poznata lica iz FNC promocije, gledateljima na jednostavan i praktičan način objašnjavaju osnovne i napredne MMA tehnike. 

Cilj serijala je približiti borilačke poteze široj publici, od početnika do onih koji već treniraju, kroz jasne demonstracije i stručna objašnjenja iz prve ruke. Svaka epizoda fokusirat će se na jedan konkretan potez, njegovu primjenu u borbi te najčešće greške koje treba izbjeći. Od MMA muay thaija, boksa, kickboksa pa do ostalih borilačkih sportova... 

U prvoj epizodi obrađujemo jedan od najpoznatijih završnih zahvata u grapplingu, giljotinu. Ivan i Tomislav pokazuju kako se pravilno ulazi u zahvat, na što treba paziti prilikom kontrole protivnika te u kojim situacijama giljotina može biti najučinkovitija u MMA borbi. 

Nadamo se da će vam se svidjeti serijal u kojem je cilj da gledatelji bolje razumiju tehniku iza svakog poteza. Uživajte!

POGLEDAJTE VIDEO: Sandrino Starčević nam demonstrirao i objasnio najopasniji udarac: 'Nanosi ozbiljnu štetu'

Ivan Sičaja, Tomislav Sičaja, FNC, FNC 30, Fight Lab
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
