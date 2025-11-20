Jure Jurić iskreno: 'Živim samo MMA, treniram s elitom i zato mi nitko ne želi u kavez...'

Borac Jure Jurić uskoro ulazi u kavez na FNC 25 priredbi u Varaždinu, a uoči meča otkrio je svoj put, navike i izazove kroz koje prolazi u pripremnom kampu. Nakon nastupa u Zadru i uvjerljive pobjede, Jure Jurić će u varaždinu na megdan borcu po imenu Mathieu “Panda” Rakotondrazanany.

Jurić se najprije prisjetio svojih prvih borilačkih nastupa.

“Prvi meč sam odradio u Beču prošle godine, a onda je uslijedio profi meč u Zadru. U Zadru je bilo super iako nisam znao kako ću reagirati na to što je oko mene toliko ljudi. Mislim da ih je bilo 10ak tisuća. Mogu reći da mi je odgovaralo i da sam se super osjećao.”

Kada govori o svom borilačkom načinu života, naglašava potpunu posvećenost.

Spektakularni FNC 25 event ekskluzivno gledajte 29. studenog na platformi VOYO

“Ja živim ovaj sport i ujutro i navečer, kuham i živim zdravo cijelo vrijeme, nebitno jesam li u kampu ili ne… Glava mi je cijelo vrijeme u tučnjavi u kavezu.”

Jurićev sportski put nije krenuo u borilačkim sportovima.

“Nisam uopće krenuo s borbama, već kao i većina mladih sam svoju sreću okušao u nogometu… Kada sam počeo raditi prve borbe u kickboxu, protivnici su mi stalno otkazivali… I tu sam rekao dosta. Tražio sam novi način i pronašao ga u MMA-u.”

Rođen je u Beču, gdje su mu roditelji došli kao izbjeglice.

“U Beču sam rođen, a moji roditelji su tu došli bježeći od rata u Bosni. Tata je iz Tomislavgrada, a mama iz Srednje Bosne.”

Jedna od ključnih osoba u njegovoj karijeri je Aleksandar Rakić.

“I dan danas ga gledam, on mi je idol… Čujemo se skoro svaki dan i mogu reći da smo postali prijatelji.”

Uoči FNC 25 suočen je s brojnim promjenama protivnika.

“Prije četiri-pet dana mi je menadžer poslao novog protivnika, Panda mi je sada deveti protivnik… Non stop se mijenjaju.”

U kampu trenira uz najveća regionalna imena.

“Još sam s Baturom kod Soldića. Skupa smo odradili cijeli kamp… Drago mi je što sam okružen s imenima kao što su Rakić i Soldić, ali to je po meni i razlog zašto borci odbijaju borbe sa mnom.”

Na kraju, Jurić u Varaždin stiže motiviran, pripremljen i odlučan potvrditi sav trud uložen u posljednje mjesece – i godine.

