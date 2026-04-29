Ovo je plan oporavka Luke Modrića za SP: Jednu stvar strogo treba izbjegavati

Stigle su nove vijesti o oporavku Luke Modrića nakon operacije jagodične kosti koja je zabrinula sve koji navijaju za Vatrene. Veznjaku Milana i kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije sezona u klubu je završena, ali već radi na povratku na teren. Sljedeći tjedan trebali bi mu skinuti šavove, nakon čega će u Milanellu započeti individualne treninge kako bi održao fizičku spremu, prenosi talijanski TuttoMercatoWeb.

Plan oporavka uoči Svjetskog prvenstva

U ovoj fazi Modrić neće trenirati s momčadi niti sudjelovati u kontaktu na treninzima. Treninge sa suigračima i vježbe koje uključuju fizički kontakt mora Luka strogo izbjegavati.

Fokus će biti na trčanju i vježbama za noge u teretani, uz postupno povećavanje intenziteta sve do 23. ili 24. svibnja.

Nakon tog datuma još nije jasno hoće li otići u Zadar ili ostati u Milanu i nastaviti trenirati u klupskom centru. Najvažnije je da zadrži optimalnu formu prije početka priprema za Svjetsko prvenstvo.

Podsjetimo, Modrić je operiran nakon što je u susretu protiv Juventusa prošlog vikenda zadobio teški prijelom jagodične kosti. Očekuje se da će biti spreman za Svjetsko prvenstvo koje počinje za nešto više od mjesec dana.

Operacija i oporavak

Zahvat je obavljen u milanskoj klinici La Madonnina zbog višestrukog prijeloma lijeve jagodične kosti. Operacija je prošla uspješno, a oporavak bi trebao trajati između pet i šest tjedana, što znači da za njega ova klupska sezona više ne dolazi u obzir.

Što se tiče reprezentacije, postoji mogućnost da propusti prijateljske utakmice protiv Belgije (2. lipnja) i Slovenije (7. lipnja), iako nije isključeno da zaigra. Ipak, do prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 17. lipnja protiv Engleske proći će više od sedam tjedana, pa bi do tada trebao biti potpuno spreman.

Kako je došlo do ozljede?

Podsjetimo, Luka Modrić se ozlijedio u dvoboju s Juventusom prošle nedjelje na San Siru. U 76. minuti došlo je do snažnog, ali nenamjernog sudara glavama s Manuelom Locatellijem na sredini terena. Nakon liječničke pomoći, vidno uzdrman, napustio je igru u 79. minuti s ledom na licu, a zamijenio ga je Jashari.

Zlatko Dalić je u problemima 43 dana uoči početka Svjetskog nogometnog prvenstva, odnosno 49 dana prije prve utakmice Vatrenih protiv Engleske u skupini L u Dallasu.

Svakako bi najveći udarac za Svjetsko prvenstvo bio izostanak kapetana Luke Modrića. Zbog zljede Modrić će propustiti ostatak talijanskog prvenstva, ali bi za prvu utakmicu na Mundijalu trebao biti spreman. On bi svakako trebao biti u formi budući da je ove sezone na terenu proveo gotovo tri tisuće minuta prilikom čega je postigao dva pogotka i dodao tri asistencije. Ako Modrić doista zaigra, u što su gotovo svi sigurni, to će biti sa zaštinom maskom za lice.

