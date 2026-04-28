Modrić oduševio izjavom nakon operacije: Evo što je svima poručio uoči Mundijala

Modrić oduševio izjavom nakon operacije: Evo što je svima poručio uoči Mundijala
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sjajno je vidjeti kako kapetan nije klonuo duhom i nema sumnje kako će predvoditi Hrvatsku i na Mundijalu

28.4.2026.
17:17
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
Luka Modrić je nakon jednog naizgled bezazlenog skoka za loptom u utakmici njegovog Milana protiv Juventusa pao na travu i doživio ddosta ozbiljnu ozljedu. 

Hrvatski kapetan je već drugi dan operiran zbog loma jagodične kosti i sada kreće 'brojanje dana' do njegovog oporavka i nadanje kako će znati prevladati neugodnost igranja s maskom na licu. 

Vatreni prvu utakmicu na Mundijalu igraju za 50 dana kada nas čeka izrazito bitno otvaranje protiv Engleske, a procjene liječnika o datumu Lukinog povratka variraju i spominju upravo psihički aspekt jer bi igrač s maskom u teoriji mogao na teren već za dva tjedna. 

Kako pišu Sportske novosti, Lukina operacija je trajala dva sata u znamenitoj milanskoj klinici La Madonnina u centru Milana, izveo ju je dr. Luca Autelitano, a sve su nadgledali i Milanovi liječnici. 

Luka je nakon operacije, kada je došao sebi, za SN poručio i kako će se 'taman moći odmoriti i osvježiti za pripreme za Svjetsko prvenstvo!'. 

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sjajno je vidjeti kako kapetan nije klonuo duhom i nema sumnje kako će predvoditi Hrvatsku i na Mundijalu, a ova pauza možda uistinu dobro dođe jer će svježina biti izrazito bitna na teškim vrućinama koje će vladati 'preko bare'. 

Nadamo se kako ćemo Modrića skupa s Kovačićem i Gvardiolom gledati u sjajnom izdanju, a iako je tu još poneki broj ozlijeđenih, treba zadržati pozotivno razmišljanje jer će igrači sasvim sigurno dati sve od sebe ne bi li bili potpuno spremni i u najboljoj mogućoj formi kada za to dođe vrijeme. 

Luka ModrićSvjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
