Modrić oduševio izjavom nakon operacije: Evo što je svima poručio uoči Mundijala

Luka Modrić je nakon jednog naizgled bezazlenog skoka za loptom u utakmici njegovog Milana protiv Juventusa pao na travu i doživio ddosta ozbiljnu ozljedu.

Hrvatski kapetan je već drugi dan operiran zbog loma jagodične kosti i sada kreće 'brojanje dana' do njegovog oporavka i nadanje kako će znati prevladati neugodnost igranja s maskom na licu.

Vatreni prvu utakmicu na Mundijalu igraju za 50 dana kada nas čeka izrazito bitno otvaranje protiv Engleske, a procjene liječnika o datumu Lukinog povratka variraju i spominju upravo psihički aspekt jer bi igrač s maskom u teoriji mogao na teren već za dva tjedna.

Kako pišu Sportske novosti, Lukina operacija je trajala dva sata u znamenitoj milanskoj klinici La Madonnina u centru Milana, izveo ju je dr. Luca Autelitano, a sve su nadgledali i Milanovi liječnici.

Luka je nakon operacije, kada je došao sebi, za SN poručio i kako će se 'taman moći odmoriti i osvježiti za pripreme za Svjetsko prvenstvo!'.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sjajno je vidjeti kako kapetan nije klonuo duhom i nema sumnje kako će predvoditi Hrvatsku i na Mundijalu, a ova pauza možda uistinu dobro dođe jer će svježina biti izrazito bitna na teškim vrućinama koje će vladati 'preko bare'.

Nadamo se kako ćemo Modrića skupa s Kovačićem i Gvardiolom gledati u sjajnom izdanju, a iako je tu još poneki broj ozlijeđenih, treba zadržati pozotivno razmišljanje jer će igrači sasvim sigurno dati sve od sebe ne bi li bili potpuno spremni i u najboljoj mogućoj formi kada za to dođe vrijeme.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte gol Pršira protiv Istre koji je Gorici osigurao ostanak u HNL-u