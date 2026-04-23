NISKE GRANE

Je l' moguće da opet nitko ne vjeruje u Hrvatsku? Evo kolike nam šanse daju za osvajanje SP-a

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Na dnu ljestvice su Curacao, Haiti, Zelenortska Republika, Saudijska Arabija i Katar koji nemaju nikakve šanse

23.4.2026.
23:33
K. K.
Svjetsko prvenstvo počinje za 49 dana, a jedna od najpoznatijih stranica za analizu i nogometne podatke Opta objavila je poredak reprezentacija po vjerojatnosti osvajanja Mundijala u postocima. 

Branitelj naslova Argentina je na četvrtom mjestu s 10.7 posto vjerojatnosti, a ako to učini, postat će prva momčad od Brazila 1962. koja je uspješno obranila trofej.

Društvo u skupini

Na dnu ljestvice su Curacao, Haiti, Zelenortska Republika, Saudijska Arabija i Katar koji nemaju nikakve šanse (0.0), a od 48 momčadi zanimljivo je kako su naši protivnici u skupini na 3., 35. te 39. mjestu. Engleska ima 11.3 posto, Gana 0.2, a Panama 0.1 posto. 

Najveće šanse ima Španjolska sa 16.3 posto. Hrvatska je pak na 17. mjestu s tek 1.3 posto, isto koliko ima i SAD, a primjerice Kolumbija je na 11. mjestu s 2.0 posto. Spomenimo i kako je BiH na 32. mjestu s 0.2 posto, a koliko su predikcije realne procijenite sami. 

39. Panama 0.1

35. Gana 0.2

32. BiH 0.2

...

20. Turska 1.0

19. Japan 1.2

18. SAD 1.3

17. HRVATSKA 1.3

16. Švicarska 1.5

15. Ekvador 1.6

14. Meksiko 1.6

13. Urugvaj 1.7

12. Maroko 1.7

11. Kolumbija 2.0

10. Belgija 2.3

9. Norveška 3.4

8. Nizozemska 3.9

7. Njemačka 5.7

6. Brazil 6.1

5. Portugal 6.9

4. Argentina 10.7

3. Engleska 11.3

2. Francuska 12.4

1. Španjolska 16.3

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Kek pucao iz Maksanovog kornera: 'Tih deset bodova između Dinama i Hajduka je objektivna razlika'

Svjetsko Prvenstvo 2026.MundijalHrvatska Nogometna Reprezentacija
