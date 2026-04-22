U ULOZI VATRENIH

Panama se sprema za Hrvatsku preko BiH? Zmajevi u posebnoj ulozi

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

22.4.2026.
Bosna i Hercegovina izborila je svoj drugi plasman na Mundijal, i to preko Italije u finalu dodatnih kvalifikacija. Još nema službene potvrde gdje će reprezentacija Bosne i Hercegovine imati bazu tijekom Svjetskog prvenstva u SAD-u, niti s kim će odigrati završnu provjeru.

Poznato je tek da će Zmajevi odlazak na turnir obilježiti prijateljskom utakmicom protiv Sjeverne Makedonije na stadionu Koševo u Sarajevu.

Ipak, pojavila se informacija iz panamskih medija, da bi BiH 6. lipnja trebala igrati i protiv Paname, što bi bila generalna proba za obje reprezentacije uoči Mundijala. Panama će, za razliku od BiH, imati tri pripremne utakmice, protiv Brazila, Dominikanske Republike i na kraju protiv BiH. Ovaj susret izvjesno bi mogao biti svojevrsni test panamskih igrača za Hrvatsku koju bi trebala glumiti Bosna i Hercegovina

 

 

Mjesto odigravanja tog susreta još nije poznato jer su pregovori u tijeku, a informaciju je otkrio bivši panamski reprezentativac Blas Pérez.

POGLEDAJTE VIDEO: Bosanci cijelu noć slavili povijesnu pobjedu: 'To je igra ljudi koji igraju s dušem i srcem'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
