Panama se sprema za Hrvatsku preko BiH? Zmajevi u posebnoj ulozi

Bosna i Hercegovina izborila je svoj drugi plasman na Mundijal, i to preko Italije u finalu dodatnih kvalifikacija. Još nema službene potvrde gdje će reprezentacija Bosne i Hercegovine imati bazu tijekom Svjetskog prvenstva u SAD-u, niti s kim će odigrati završnu provjeru.

Poznato je tek da će Zmajevi odlazak na turnir obilježiti prijateljskom utakmicom protiv Sjeverne Makedonije na stadionu Koševo u Sarajevu.

Ipak, pojavila se informacija iz panamskih medija, da bi BiH 6. lipnja trebala igrati i protiv Paname, što bi bila generalna proba za obje reprezentacije uoči Mundijala. Panama će, za razliku od BiH, imati tri pripremne utakmice, protiv Brazila, Dominikanske Republike i na kraju protiv BiH. Ovaj susret izvjesno bi mogao biti svojevrsni test panamskih igrača za Hrvatsku koju bi trebala glumiti Bosna i Hercegovina

En La Mesa Caliente, el profesor Hernán Rivadeneira adelantó que Panamá 🇵🇦 enfrentará a Bosnia y Herzegovina 🇧🇦 el próximo 6 de junio, en su último ensayo antes del Mundial 2026.



La Roja afina detalles rumbo a la gran cita.



— Zona Deportiva (@zonadep_tv) April 21, 2026

Mjesto odigravanja tog susreta još nije poznato jer su pregovori u tijeku, a informaciju je otkrio bivši panamski reprezentativac Blas Pérez.

