Gana pronašla izbornika: Evo tko će se nadmudrivati s našim Zlatkom Dalićem

Reprezentacija Gane pronašla je novog izbornika. Na Svjetskom prvenstvu na kojem će u grupnoj fazi igrati protiv Hrvatske, vodit će ju Portugalac Carlos Queiroz. Iako se prethodnih dana spekuliralo s brojnim imenima, uz ostale i sa Slavenom Bilićem, na tu je funkciju stigao iskusni 73-godišnji stručnjak. Queiroz je u karijeri vodio lisabonski Sporting i Real Madrid, bio je dugogodišnji pomoćnik alexu Fergusonu u Man Unitedu, a kao izbornik sjedio je na klupi nekoliko reprezentacija, među kojima su Portugal, Iran i Južna Afrika. Posljednji angažman imao je kao izbornik Omana. Ovom bivšem golmanu nastup u SAD-u, Meksiku i Kanadi bit će peti uzastopni nastup na SP-ima u ulozi izbornika.