Vatrogasni zapovjednik za RTL Danas otkrio kakvo je stanje na požarištu u Osijeku

DEŽURAT ĆE CIJELU NOĆ /

Za RTL Danas reporter Bojan Uranjek razgovarao je s vatrogasnim zapovjednikom Zoranom Pakšecom koji je otkrio kakvo je stanje s požarom zapuštenih skladišta HŽ-a u Osijeku.

"Trenutačna situacija je sada u fazi žgarišta i u ovom trenutku je 30 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila s područja grada Osijeka na ovoj intervenciji", rekao je Pakšec.

Dojavu su vatrogasci dobili u 17.13 minuta, kada su došli na mjesto intervencije, zatekli su požar u razbuktaloj fazi. "Požar se nalazio u drvenoj baraki, na žalost, nažalost, u smjeru vjetra je. Požar se proširio i uhvatio krovište građevine od betona. Vatrogasci su sada na krovištu i saniraju još uvijek ta zgarišta, koja su zatrpana ispod gorivog materijala", pojasnio je vatrogasni zapovjednik.

Djelatnici Hrvatske željeznice odvukli su deset cisterni, koje su bile prazne i sada su na sigurnom mjestu. Pakšec otkriva kako će vatrogasci dežurati cijelu noć. Dobra je vijest što u ovom incidentu ozlijeđenih nema.

Poruka s terena za građane je da je požar pod kontrolom. Nathodnik iznad pruge, policija još uvijek ne pušta da ljudi preko njega prelaze. Još uvijek ima sve puno dima pa se građanima savjetuje da se ne okupljaju.