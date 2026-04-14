Tri chefa, jedan pobjednik: 'Igra chefova' ruši pravila kuhanja i stavlja sve na tanjur

Zaboravite klasična kuharska natjecanja. 'Igra chefova' donosi tri kulinarske vizije, tri tima i samo jednog pobjednika – uz nagradu od 25.000 eura.

U središtu showa su Toni Boban, Stiven Vunić i Tibor Valinčić, trojica mentora koji jela ocjenjuju prema prezentaciji, kreativnosti i okusu. "Ovdje iskustvo nije presudno – jedino što se računa je ono što pokažeš na tanjuru", poručuje voditeljica Marijana Batinić. Posebnost formata je anonimno kuhanje – jela pred chefove dolaze bez informacija o autoru, a za prolazak je potrebno osvojiti najmanje dva noža.

Nakon slijepih audicija chefovi biraju timove i kreće borba za finale. Natjecatelje očekuju raznoliki izazovi i kuhanje za različite goste, dok će konačan sud dati neka od najcjenjenijih imena domaće i regionalne gastro scene.

Pratite Igru chefova od ponedjeljka do srijede u 21:15 na RTL-u ili 24 sata ranije na platformi Voyo.