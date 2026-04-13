FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PUBLIKA DRŽI SVE KONCE /

Gledatelji preuzimaju kontrolu u showu Love Island Adria

Foto: RTL

Love Island Adria stiže na platformu Voyo, donoseći u regiju jedan od najatraktivnijih i najuspješnijih dating showova na svijetu.

13.4.2026.
13:05
Hot.hr
RTL
Natjecatelji iz cijele regije tražit će ljubav u egzotičnoj vili koja ostavlja bez daha. No, njihova sudbina neće biti samo u njihovim rukama. Gledatelji će imati odlučujuću ulogu te će putem aplikacije u stvarnom vremenu utjecati na razvoj događaja u vili.

Više od običnog dating showa, 'Love Island' je globalni fenomen ITV Studiosa, koji savršeno spaja zabavu i interakciju.

Svaki glas je bitan: gledatelji odlučuju tko ostaje, tko odlazi, a u nekim slučajevima čak i tko s kime ulazi u par. Love Island Adria donosi više od samog gledanja showa - gledatelje čeka sudjelovanje koje mijenja sve.

Unutar vile, natjecatelje očekuje nezaboravno iskustvo ispunjeno romansom, izazovima i strategijom. Dok iskre frcaju, a odnosi se razvijaju, oni će se boriti i za glavnu nagradu od 50 tisuća eura, što svaki glas čini još važnijim.

Ljubav, strast i neočekivani preokreti – Love Island je osvojio publiku diljem svijeta stavljajući stvarne emocije u središte zbivanja.

Produži svoje ljeto. Pobjegni u egzotični raj. Pronađi ljubav i možda osvojiš sve!

Prijave za Love Island Adria su otvorene. Imaš li ono što je potrebno? Prijavi se odmah na loveisland.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje 'Igra chefova': Na ekrane stiže kulinarski spektakl kakav Hrvatska još nije vidjela

Love Island AdriaVoyoRtl Show
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike