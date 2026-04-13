Biserka probila led i za svoju večeru osvojila maksimalni broj bodova: 'Stvarno, evo, savršeno'
Prvi dan zagorskog tjedna 'Večere za 5' za Đurđicu, Ivanu, Danicu i Ivana u Zlatar Bistrici kuhala je umirovljenica Biserka. Goste je oduševila večerom i osvojila maksimalnih 40 bodova
Domaćica je pripremu započela desertom "Dedekovi oblizejki", a riječ je bila o salenjacima, hrskavim pecivima s punjenjem od pekmeza od šljiva, koja su naziv dobila po usitnjenom svinjskom salu koje se stavlja u tijesto.
Gospođa Biserka u mirovini je već osam godina i u penziji voli provoditi vrijeme s obitelji, putovati s prijateljima, ići na fešte, izrađivati ruže od krep papira i slušati svoju omiljenu glazbu.
"Ja sam vesela osoba, vedra i komunikativna i to me drži na životu", kaže Biserka koja svaki dan započinje uz muziku lokalnog radija. Za glavno jelo pripremala je "Finoćice moje dece", svinjsku vratinu s krpicama sa zeljem, a na kraju pripremila predjelo "Babičin froštikelj", pečeni krumpir s čvarcima.
"Vidjelo se da je vesela, da nas je dočekala punog srca i da joj niti malo nije bilo krivo što si je dala truda da nas ugosti", komentirala je Đurđica kad se ekipa okupila. Svi su bili odlično raspoloženi, nazdravili za ugodnu večeru i smjestili se za stol.
"Okus pravog domaćeg jela", zadovoljno je predjelo komentirala Đurđica, a Danica dodala: "Meni je bilo dobro, nemam prigovora." Glavno jelo se također svidjelo ekipi, kako izgledom, tako i okusom.
"Baš prava mesarska domaća večera, super poslužena, super začinjena, ne preslana, stvarno, evo, savršeno", zadovoljna je bila Đurđica.
Desert nije ništa slabije prošao kod gostiju. Salenjaci su se gostima svidjeli i izgledom i okusom, a podsjetili su ih i na neka okupljanja i uspomene iz djetinjstva. Ekipa se za stolom odlično zabavljala, djelomično i zbog toga što je većina gostiju već prethodno upoznala domaćicu Biserku.
"Desert je bio fantastičan. Izgled fantastičan, okus fantastičan, serviranje isto", rekla je Ivana, a Ivan dodao: "I osjetilo se to svinjsko salo."
Domaćica je nakon večere svojim gostima podijelila poklone, licitarska srca i daske za rezanje s motivom "Večere za 5", a gošće su dobile i cvjetne aranžmane. Onda su se ekipi pridružili Zagorski veseli dečki zasvirali i zapjevali što se svima svidjelo pa je ekipa i zaplesala s domaćicom.
"Teta Bisa bila je stvarno fantastična domaćica, držala je razinu raspoloženja", rekla je Ivana, a Ivan dodao: "Mene ona oborila s nogu s tim svojim veseljem." Biba je za svoju večeru osvojila maksimalnih četrdeset bodova od svojih više nego zadovoljnih gostiju.
Ne propustite novu epizodu "Večere za 5" sutra od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.
