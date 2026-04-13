Skorinov komentar o potopu Orbana: Je li ovo kraj antiwoke revolucije?

TEKTONSKI POREMEĆAJ /

Susjedi, možda ste još mamurni, ali ono što ste napravili mogao bi biti tektonski poremećaj za cijeli planet. Ok, vjerojatno neće, ali milijuni diljem svijeta nadaju se da hoće, da je svrgavanje Viktora Orbana predložak za početak nove ere. Jer tko je ustvari sinoć izgubio? Ako je on bio ikona antiwoke populizma svim sileđijama - znači li to da je njegovim kolapsom krah doživjela i antiwoke kontrarevolucija. Jesu li sinoć poraženi i Putin i Trump i Netanjahu i Vučić, mogu li slaviti i Zelenski i Ursula Von der Leyen i američki demokrati? I što povijesni preokret znači za nas? Brat uz brata, Mađar uz Hrvata, govorio je jedan naš ministar - doduše Banski dvori u zadnje vrijeme i nisu bili baš toliko bliski Orbanu kao što je bilo blisko ono drugo naše političko brdo. Kako će se uopće novi lider Mađarske postaviti prema Hrvatskoj?