Direkt u Sarajevu: Kako su Zmajevi ujedinili regiju i dali novu nadu nakon godina mraka?

U gradu koji je prošao godine mraka, konačno se razvedrilo. Prošlo je devet dana od noći koju Sarajevo neće zaboraviti.

S balkona iznad Vječne vatre u Ulici maršala Tita, Edin Džeko i suigrači pozdravili su okupljenu masu. Neke procjene kažu da je i preko sto tisuća ljudi bilo je ovdje, iako je bilo tri sata ujutro i bio je normalan radni dan. Ali svi koji su ovdje bili dobili su uspomenu za cijeli život.

"To nam je svima trebalo. To je baš ogroman uspjeh. Da ćemo izgubiti sam mislio, ali stvarno su iznenadili", kaže Nermin Zizić.

"Bilo je to najljepše što smo mogli doživjeti, posebno u ovakvom vremenu sada. Ponosni smo na njih, ono je stvarno zasluženo, a i mi smo zaslužili da se malo opustimo i obradujemo", rekla nam je Enisa Nezović.

'Ovi momci su ekipa'

Mnoge je obradovala i pažnja koju smo i mi posvetili uspjehu susjeda.

"Vrlo ste lijep prilog imali u RTL Direktu, baš je bio dobar. Na dočeku sam bio, naravno, to je nešto što se, kažu, dugo čekalo. Ja ne smijem gledati utakmice pa sam gledao kasnije jer se previše uznemirim", kaže pak Hajrudin Buza.

Zasuzile su zjenice zbog čuda iz Zenice i gradonačelniku glavnog grada Samiru Avdiću, bivšem košarkaškom reprezentativcu, zaslužnom što je doček nogometaša u hipu organiziran. Kao sportaš, dobro zna što ovakav uspjeh znači.

"Ovi momci su ekipa, pokazali su ustvari kako bi trebala funkcionirati Bosna i Hercegovina, pa i druge zemlje u regionu. Kad dolaze igrati za reprezentaciju BiH, to rade sa najvećim guštom, kao što kažu, i zaista uživaju u tome. To je za generacije koje sad dolaze, za mladu raju, kako mi to volimo reći u Sarajevu, pravi vjetar u leđa. Imaju svoje heroje", kaže Avdić za Direkt.

Simbol Sarajeva već više od 40 godina, Vučko, maskota Olimpijskih igara, tako je ovih dana u drugom planu. Kako nam potvrđuju prodavači na Baščaršiji, dresovi reprezentativaca sada su najtraženija roba, pa i među stranim turistima.

"Oni koji su gledali utakmicu ovdje vjerojatno su i navijali za nas, pa su i doživjeli to slavlje, sto tisuća ljudi na ulicama. Prosto su i zavoljeli više ovaj grad i sve, pa su još više počeli kupovati dresove, šalove i tako dalje", kaže Alem Karamehmedović, vlasnik jedne od suvenirnica.

Zmajeve bodrio i Novak Đoković

Za strance u Sarajevu postoje neke neizbježne rutine, pa je tako na dan utakmice u ovu ćevabdžinicu svratio i Novak Đoković, prije nego što će u Zenici s tribina bodriti Zmajeve. Takav Noletov potez značio je puno Sarajlijama, priča nam Almedina Zahirović koja se s njime družila.

"U životu nisam vidjela takvog čovjeka, takvu veličinu od čovjeka. Pošto su došli sa ručka, htjeli su samo probati naše ćevape i ići za Zenicu. Normalno smo ih ugostili, to je sve trajalo 20ak minuta, mi zadovoljni, gospodin Đoković zadovoljan. I srce nam je ovoliko", kaže Almedina.

Zadovoljstvo je na cijeni u gradu koji je puno drama doživio kroz povijest, od atentata na Franju Ferdinanda na ovom mjestu, čime je izazvan Prvi svjetski rat, do ovog posljednjeg rata od kojeg su ožiljci još itekako vidljivi.

Obljetnica kraja opsade

Sarajevo je baš ovih dana obilježilo 30 godina od kraja opsade grada, najduže opsade jednog glavnog grada u povijesti ratovanja. Tijekom više od tri i pol godine 11 tisuća civilnih žrtava bilo je u gradu, više od tisuću i pol djece. Tužnih priča jako je puno. Na jednom od mostova preko Miljacke pale su prve civilne žrtve u gradu, Suada i Olga, i most se danas po njima zove. A na istom tom mostu godinu kasnije, također iz snajpera, ubijeni su "sarajevski Romeo i Julija", kako su ih zvali, muslimanka Admira i Srbin Boško. Njihova priča o prelaženju nacionalnih razlika imala je tragičan kraj, Bosni nasušno trebaju priče o tome kako se ruše te nacionalne podjele - sa happy endom.

Podjele u politici

Takva bi mogla biti priča o uspjehu reprezentacije za koju navijaju svi građani BiH, pa i oni iz Republike Srpske. U to vjeruju i oni koji godinama svjedoče podjelama u politici.

"Političari već 30 godina pokušavaju nekako da nas razdvoje, a evo sport nas odjednom spojio. Taj kolektivni narativ koji smo mi prihvatili, kako nam je loše, kako loše živimo, loši su nam političari, nemamo sreće sa baražom, uvijek je kriv taj jedan jedanaesterac, bilo da je suđen ili nije, ili ofsajd je bio ili nije, sad više ništa nema i mi idemo na Svjetsko prvenstvo. Mislim da je to ljudima dalo snagu i za redovne aktivnosti, poslove, druženja, da nekako pomisle da je možda to to, možda nam odsad ide bolje", kaže politička analitičarka Ivana Marić.

'Velika očekivanja'

Iako ih kladionice smještaju među autsajdere, iza sva tri suparnika u skupini, u reprezentaciju vjeruju obični ljudi, ali i nogometni znalci.

"Ljudi imaju velika očekivanja, ali što je još važnije igrači imaju od sebe velika očekivanja. Nevjerojatno su motivirani, nemaju nikakvog kompleksa, rođeni su takmičari, imaju želju napraviti taj povijesni plasman u drugu rundu, što bi zaista bio podvig, a ova grupa je prolazna, može se proći. Vidjet ćete, ova reprezentacija može napraviti puno toga", kaže Emir Delić, sportski novinar MYTV-a.

A ako to i napravi, nema sumnje da će se na istom mjestu ponoviti spektakularni doček za heroje nacije, kao što je sigurno da će za njih navijati i mnogi izvan BiH. Zmajevi, sretno!