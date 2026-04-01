Zmajevi zapalili Sarajevo: 100.000 ljudi slavilo povijesni plasman na Mundijal!

Nogometaši Bosne i Hercegovine priredili su spektakularan doček u srcu Sarajeva nakon što su u Zenici, u finalu dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, svladali Italiju boljim izvođenjem jedanaesteraca (5:2, nakon 1:1 u regularnom dijelu).

Slavlje je počelo gotovo odmah po završetku susreta, kod Vječne vatre počele su se okupljati rijeke navijača koje su pristizale pješice i automobilima, potpuno zaustavivši promet u gradu. Vrhunac euforije uslijedio je tek iza tri sata ujutro, kada su u Sarajevo stigli “zmajevi”.

Unatoč zabrinutosti zbog ozljede ključne kosti Edina Džeke, najveće zvijezde reprezentacije, koji bi zbog toga mogao propustiti Svjetsko prvenstvo, atmosfera među navijačima nije splasnula. Gradom su odjekivale pjesme, a igrači su se okupljenima obratili s balkona, dodatno podižući ionako užarenu atmosferu.

Skandiranje “Tko ne skače, mrzi Bosnu!” orilo se ulicama, a posebno emotivan trenutak nastao je kada je s razglasa zasvirala pjesma “Poljem se širi miris ljiljana” Halida Bešlića, svojevrsna himna ove generacije.

Prema neslužbenim procjenama, slavlje je okupilo i do 100.000 ljudi. U zemlji često opterećenoj političkim i nacionalnim podjelama, ovaj je uspjeh barem nakratko donio osjećaj zajedništva i jedinstva.

