POSEBAN GOST

Osvanuo je video: Pogledajte reakciju Novaka Đokovića na prolazak BiH

Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia

U Zenici je vladala prava euforija, prije utakmice, tijekom utakmice i još više nakon utakmice

1.4.2026.
8:13
Sportski.net
Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku nakon velike pobjede nad Italijom u Zenici. Odluka je pala tek nakon raspucavanja s bijele točke.

U Zenici je vladala prava euforija, prije utakmice, tijekom utakmice i još više nakon utakmice. Posebnu pažnju na tribinama privukao je i Novak Đoković koji je došao podržati reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Na društvenim mrežama osvanuo je i video reakcije Novaka tijekom odlučujućih jedanaesteraca.

 

 

Najbolji tenisač svih vremena nije mogao sakriti oduševljenje prolaskom BiH na Mundijal. Zmajevi će na SP igrati u skupina B protiv domaćina Kanade, te Katara i Švicarske

POGLEDAJTE VIDEO: BiH lovi Svjetsko prvenstvo protiv Italije: Ovako je izgledao dan u Zenici

Bosna I HercegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.Talijanska Nogometna ReprezentacijaNovak đoković
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
