Osvanuo je video: Pogledajte reakciju Novaka Đokovića na prolazak BiH

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku nakon velike pobjede nad Italijom u Zenici. Odluka je pala tek nakon raspucavanja s bijele točke.

U Zenici je vladala prava euforija, prije utakmice, tijekom utakmice i još više nakon utakmice. Posebnu pažnju na tribinama privukao je i Novak Đoković koji je došao podržati reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Na društvenim mrežama osvanuo je i video reakcije Novaka tijekom odlučujućih jedanaesteraca.

⚽️ La reacción de Novak Djokovic al penal que dejó a Italia FUERA del Mundial.



Najbolji tenisač svih vremena nije mogao sakriti oduševljenje prolaskom BiH na Mundijal. Zmajevi će na SP igrati u skupina B protiv domaćina Kanade, te Katara i Švicarske.

POGLEDAJTE VIDEO: BiH lovi Svjetsko prvenstvo protiv Italije: Ovako je izgledao dan u Zenici