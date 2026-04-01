Ni ozljeda ga nije spriječila: Džeko u sedam ujutro objavio video slavlja iz noćnog kluba

Kapetan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edin Džeko, u ranim jutarnjim satima podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu intiman i euforičan trenutak slavlja nakon jedne od najvećih pobjeda u povijesti bosanskohercegovačkog sporta..

Na snimci, koju je Džeko sam snimio u selfie stilu, vidi se kako s ostatkom ekipe klupskom prostoru glasno pjeva i slavi. Atmosfera je naelektrizirana, a kapetan, vidno emotivan, okreće kameru kako bi pokazao suigrače koji se grle, pjevaju i plešu u dresovima reprezentacije.

Povijesna noć u Zenici

Ovaj video slavlja uslijedio je samo nekoliko sati nakon dramatične utakmice u Zenici, gdje je Bosna i Hercegovina 31. ožujka u finalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo svladala Italiju. Nakon što je utakmica završila rezultatom 1:1 poslije produžetaka, "Zmajevi" su bili bolji u izvođenju jedanaesteraca (4:1) i tako osigurali svoj tek drugi nastup na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri.

Kapetanova žrtva za veliki san

Ono što ovu proslavu čini još posebnijom jest uloga samog kapetana. Naime, Džeko je krajem produžetaka zaradio ozljedu ramena zbog koje nije mogao izvesti jedanaesterac. Iako je utakmicu završio s bolnom grimasom i ledom na ramenu, to ga nije spriječilo da bude srce i duša proslave.

S četrdeset godina na leđima, Džeko je predvodio svoju zemlju do vjerojatno svog posljednjeg velikog natjecanja. Plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, gdje će Bosna i Hercegovina igrati u skupini B s Kanadom, Katarom i Švicarskom, kruna je njegove reprezentativne karijere.

