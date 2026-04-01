Pogled iz autobusa Zmajeva koji je obišao regiju, novinar otkrio: 'Bit ćemo najveće iznenađenje SP-a'

Bosna i Hercegovina je pobijedila Italiju u dramatičnoj utakmici koja je okončana izvođenjem 11-eraca u čemu su bosanskohercehovački nogometaši bili bolji jer su dali četiri pogotka, a Talijani su protivničku mrežu uspjeli zatresti samo jednom.

Tisuće ljudi u gradovima diljem Bosne i Hercegovine u srijedu su do ranih jutarnjih sati proslavljali pobjedu nogometne reperezetntacije te zemlje nad Italijom i plasman na predstojeće Svjetsko prvenstvo koje će se igrati u SAD, Kanadi i Meksiku, a mi smo razgovarali s Adnanom Demićem, novinarom sportske redakcije BHRT-a, čovjekom koji je jučer proživio cijeli dan sa Zmajevima u Zenici i nakon toga s njima se vratio u istom autobusu prema Sarajevu. Pitali smo ga kako Bosna i Hercegovina diše nakon ove povijesne večeri...

Kako se probuditi s pomisli da je Bosna i Hercegovina na Svjetskom prvenstvu?

Za početak da vam budem iskren, ja nisam još ni spavao od jučer. Već sam 24 sata bez sna. Radili smo uživo specijalni program na BHRT-u jer je bilo veliko okupljanje navijača kod vječne vatre. Okupilo je na desetke tisuća ljudi... Inače, moja adresa prebivališta je u Mostaru, ali nakon završetka fešte i programa, samo ostao u zgradi televizije i odradio gostovanje u našem jutarnjem programu. Mogu vam reći samo da i dalje mislim da je sve san, ovo kao da je neka najljepša bajka. Nevjerojatne stvari se događaju s našom reprezentacijom. Nakon nekoliko godina lutanja i godina u kojima je izgledalo sve kao da lutamo u provaliju, za kratko vrijeme smo se uspjeli podići do razine da nadigramo, primjerice, jednu Italiju. Bio sam u Zenici i svi smo imali osjećaj da se igra popularnija Viktorija. Istina, oni su imali igrača manje, ali i do crvenog kartona smo igrali jako dobro.

Bili se u autobusu s reprezentativcima Bosne i Hercegovine, kako je to izgledalo?

Najmlađi sam u redakciji sportskog programa BHT1 i zadesilo me da sam tamo sa svojim kolegom snimateljem Mujanovićem. To je bio autobus sreće! Milijuni gledatelja širom Bosne i Hercegovine i dijaspore su imali priliku vidjeti te fantastične kadrove. Sjediti u autobusu i voziti se iz Zenice prema Sarajevu te pjevati s tim igračima je kao san. Ti momci su sat ili dva prije toga dotukli i deklasirali Italiju i plasirali se na SP.

Kakvo je stanje s Džekom? Postoje li neke nove informacije?

Nemam nove informacije, ali ja se stvarno nadam da će Edin Džeko biti spreman i za Schalke i za BiH. Mi sada ovdje u Bosni i Hercegovini navijamo i za taj njemački klub koji se bori za ulazak u Bundesligu. S njim u sastavu vjerujem da to svakako mogu, ali bez njega sumnjam. Iskreno se nadam da će i njih predvoditi do ulaska u elitni rang njemačkog nogometa, a i svoju državu u 41. godini na SP-u. On je nevjerojatan čovjek i nogometaš. Neka se nitko ne uvrijedi, ali po mom sudu on je najveći naš sportaš. Dao je puno za reprezentaciju i državu. Ja se iskreno nadam da je njegova ozljeda bezazlena. Bio je u tom autobusu i nisam primijetio da je pretjerano zabrinut...

Što je krajnji domet ove reprezentacije na Mundijalu?

Ja mislim da će Bosna i Hercegovina biti najugodnije iznenađenje ovog SP-a. Ako budemo igrali na ovom nivou i ako nam igrači u klubovima budu igrali, možda još dobijemo i nekog igrača iz dijaspore do ljeta, mislim da možemo biti senzacija. Ova reprezentacija je sačinjena od iskusnih i mladih igrača koji imaju kvalitetu. Kada tome dodamo ljubav i patriotizam prema državi Bosni i Hercegovini, stvarno možemo očekivati svašta. Uvjerio sam se sinoć u taj patriotizam koji je tim mladim igračima usađen od njihovih roditelja. Vjerujem u odličan rezultat, a u prolazak u drugi krug ne sumnjam.

