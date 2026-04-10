Zbog nekih tetovaža možete biti uhićeni: Evo što vas može odvesti pred sud

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SIMBOLI I BROJEVI /

Jeste li znali da tetovažom možete počiniti prekršaj protiv javnog reda i mira? Doznao je to nekidan jedan navijač NK Istre, koji je na ruci imao tetovažu kojom se poziva na mržnju prema policiji.

Napisati ACAB odnosno 'All Cops Are Bastards', što znači 'Svi policajci su gadovi ili kopilad', smatra se zločinom iz mržnje.

Kažnjavani su neki koji su to napisali na Facebooku ili X-u, na transparentu, pa čak i ako su to napisali i brojevima: '1312'.

Za kakve vas motive majica ili tetovaža policija može kazniti, doznajte u prilogu.