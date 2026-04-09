Magašev inženjer upozorio: 'Dinamo vodi 1:0, pogrešna odluka je ovdje 150 milijuna eura'

SLUČAJ POLJUD /

Bez obzira na to što će pokazati nove analize o stanju konstrukcije stadiona, za HNK Hajduk Split obnova Poljuda nije rješenje.

"Jedina moguća opcija je zbog zamora krova je sanacija, klubu takva opcija ne odgovora i mi ne želimo tu opciju. Ukoliko je Poljud nešto će što će ostati zaštićeno mi se zalažemo za novi stadion“, kazao je predsjednik Uprave Hajduka, Ivan Bilić.

O stanju Poljuda u četvrtak je govorio je i inženjer koji je sudjelovao u njegovoj gradnji. "Trajna sanacija funkcionira u okviru 50 godina, a iznad 50 godina se sve mora pretresti. Što mi i radimo, a to ćete saznati za 10-ak dana. Budite strpljivi. Jedino što ću reći Dinamo vodi 1-0, pogrešna odluka je ovdje 150 milijuna eura", kazao je akademik, prof. dr. sc. Ante Mihanović.

Ministrica kulture nije došla na sjednicu Gradskog vijeća jer se u isto vrijeme održavala sjednica Vlade. No, iz Ministarstva su već prije poručili - Poljud je zaštićeno kulturno dobro.