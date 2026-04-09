Jedina tvornica u zemlji kojom upravljaju radnici - pred gašenjem! Direktor najavio prijavu: 'Neću stati'!

Nakon više od 60 godina rada, ugašena je proizvodnja u ITAS Prvomajskoj u Ivancu – jedinoj tvornici alatnih strojeva u Hrvatskoj koja je funkcionirala po modelu radničkog upravljanja. Tvornica je ostala i bez električne energije zbog duga od 1,4 milijuna eura, čime je proizvodnja i službeno zaustavljena.

Jednim potezom prekidača ugašeno je posljednje svjetlo u pogonima, a za radnike koji su ondje proveli desetljeća to znači nagli i neizvjestan životni preokret.

„15 godina sam tu, bio sam i na praksi, znači više od 18 godina sam u ovoj firmi. A kamo ćemo danas nakon ovoga – ne znam. Kako se kaže, zatvara se struja i to je to. Nažalost, proizvodnja staje“, rekao je radnik ITAS Prvomajske Danijel Copak.

ITAS Prvomajska bila je jedina hrvatska tvrtka koja je proizvodila alatne strojeve, a ujedno i posljednja s radničkim upravljanjem. Najveći dio proizvodnje izvozio se u Njemačku. Tvrtka je nekad zapošljavala 116 radnika, a u trenutku gašenja ostalo ih je oko 60 – koji sada ostaju bez posla.

„Ta tvornica je bila jedna od boljih u ovom kraju, poznata od davnine. Osjećaj nije lijep, ali mi majstori koji smo naviknuti raditi razne poslove uvijek se snađemo. Ipak, bilo je ovdje stvarno lijepo raditi“, kazao je radnik Mladen Petak.

U problemima od 2023. godine

Problemi ITAS-a započeli su 2023. godine, kada su industrijsko dvorište i proizvodnu halu na javnoj dražbi za četiri milijuna eura preuzela agencija za naplatu potraživanja H-Abduco. Prema njihovim tvrdnjama, tvrtki ITAS omogućili su nastavak proizvodnje do rujna 2025. putem ugovora o zakupu. Nakon isteka tog razdoblja, tvrde, ITAS je ostao u prostoru bez pravne osnove i bez podmirenja dugovanja.

Iz H-Abduca poručuju kako su u više navrata pokušali postići dogovor o podmirenju duga, sklapanju novog ugovora o zakupu ili čak mogućoj prodaji nekretnine, uz spremnost na dodatna ulaganja u infrastrukturu. No, dogovor nije postignut, a dugovanja nisu podmirena.

Izvršni direktor ITAS Prvomajske Dragutin Varga odbacuje takve navode i ističe da je tvrtka već uplatila 230 tisuća eura. Ogorčen je cijelom situacijom te najavljuje pravne korake.

„Ja neću stati. Ići ću prijaviti USKOK-u i svim institucijama, neka se država time bavi, a ne da radnicima gasi struju i ostavlja ih bez posla. To je sramota“, poručio je Varga.

U trenutku gašenja struje, Varga nije bio u Ivancu – nalazio se u Zagrebu na sastanku s potencijalnim investitorom koji bi mogao spasiti tvornicu. Prema njegovim riječima, riječ je o ulaganju od čak 20 milijuna eura, no investitor traži potporu lokalnih vlasti. „Spreman je uložiti oko 20 milijuna eura, ali želi da iza toga stane i županija. To je za nas ogroman novac – nas bi spasila i dva milijuna“, rekao je Varga.

Radnici i direktor sada se nadaju kako će tvornica koja je u 65 godina postojanja preživjela stečaj, štrajk glađu, blokade i veliki požar - nastaviti s radom, inače će i zadnja tvornica alatne industrije otići u nepovrat.