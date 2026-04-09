ZA VEĆE PLAĆE

Dok Fuchs tvrdi da nema razloga za sindikalni prosvjed, druga strana poručuje: 'Vidimo se na Trgu!'

Dok Fuchs tvrdi da nema razloga za sindikalni prosvjed, druga strana poručuje: 'Vidimo se na Trgu!'
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

9.4.2026.
Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs ustvrdio je danas da nema razloga za najavljeni sindikalni prosvjed, da rast plaća nije bio nikada veći i da Vlada čini ono što je u ovom trenutku moguće.

"Rast plaća nikada nije bio veći, naravno da bismo svi skupa željeli puno, puno više, kako mi, tako i zaposlenici u javnim i državnim službama, ali u ovom trenutku je učinjeno i čini se ono što je moguće", izjavio je Fuchs nakon Vladine sjednice.

Uzimajući u obzir sve krize koje su se javljale posljednjih godina, Vlada je zaista uložila ogromne napore, očuvala radna mjesta, zaposlenost i standard te cijelo vrijeme, kada govorimo o obrazovanju, povećavala plaće i kada su u realnom sektoru padale, poručio je Fuchs, koji smatra da razloga za prosvjed nema.

Cijena nafte i granice mogućeg

Odgovarajući na upit o sindikalnim zahtjevima, Fuchs je ustvrdio da je uvijek moguće tražiti puno toga. "No, vratiti cijenu nafte na razinu prije povećanja ne može se jednim potezom pera, nije to isto kao kad nešto nacionalizirate pa kažete da to nešto nije privatno vlasništvo nego zajedničko", rekao je.

Cijena nafte ima svoje zakonitosti i formira se na tržištu. Ne možete kupiti tanker nafte po deset, a onda ga prodavati po dva, to je nemoguće. Ono što Vlada može učiniti jest korigirati cijenu nafte, odnosno pokušati je držati na razini koja je prihvatljiva za građane i gospodarstvo, odričući se nekih svojih prihoda koji su javno dobro, ali ne može ići ispod nabavne cijene, kazao je ministar.

Izrazio je nadu da će se situacija stabilizirati kroz određeno vrijeme i da ćemo vidjeti pad cijene nafte na svjetskom tržištu, pa će pojeftiniti i derivati. U ovom trenutku Vlada to drži pod kontrolom i spadamo među zemlje s jednom od najnižih cijena derivata, ustvrdio je Fuchs.

Prosvjed u subotu na Trgu bana Jelačića

Tri sindikalne središnjice i Sindikat umirovljenika Hrvatske pozvali su sve građane koji zbog malih primanja i visoke inflacije ne mogu podmiriti osnovne životne troškove da dođu na prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine", koji će se u subotu, 18. travnja u podne održati na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnici i nastavnici izlaze na ulicu: 'Socijalni dijalog je mrtav, Vlada ne radi ništa!'

