Hrvati će ponovno na ulice zbog malih plaća i mirovina: 'Borimo se kako bi preživjeli...'

Tri sindikalne središnjice i Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) pozvali su sve građane koji zbog malih primanja i visoke inflacije ne mogu podmiriti osnovne životne troškove da dođu na prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine" koji će se u četvrtak, 18. travnja u podne održati na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

Prosvjed organiziraju Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata te SUH čiji su sindikalni povjerenici i aktivisti u četvrtak održali pripremni skup.

'Dosta je takvog stanja u Hrvatskoj'

Predsjednik SSSH Mladen Novosel istaknuo je kako je poruka prosvjednog skupa da je dosta takvog stanja u Hrvatskoj i da žele živjeti bolje.

Naglasio je da Hrvatska ima najvišu stopu inflacije u eurozoni od 4,8 posto, višu i od najcrnjih prognoza zemalja u eurozoni od 4,6 posto. Čelnik SSSH-a upitao je pritom koja je to specifičnost Hrvatske u odnosu na druge zemlje koju spominje ministar financija Tomislav Ćorić da cijene hrane, stanovanja i stambenog prostora moraju biti iznad prosjeka Europske unije,

Upozorio je i na problem "sive ekonomije" kao i korupcije za koju je, aludirajući na aferu u Hrvatskom skijaškom savezu, rekao da je na toliko visokoj razini da ni nestalih 30 milijuna eura ne predstavlja veliki problem.

'Ne živimo u zemlji blagostanja'

Hrvatski radnici, umirovljenici i studenti, kao i organizatori prosvjeda smatraju da to nije normalno i stoga ih pozivamo da dolaskom daju podršku sebi i svojim obiteljima i to poruče Vladi kao ključnom čimbeniku toleriranja takvog stanja u Hrvatskoj, kazao je Novosel.

Poručio je da bi prosječna neto plaća u Hrvatskoj, koja bi bila dostatna za postojeću razinu troškova, trebala biti na razini 2200 eura, a minimalna 1100 eura, kao i prosječna mirovina. Naglasio je da je to jedino rješenje za hrvatske radnike, umirovljenike i građane, jer se, kaže, više ne mogu boriti protiv krupnog kapitala.

Predsjednica MHS-a Sanja Šprem upozorila je da ne živimo u zemlji blagostanja, kako tvrdi premijer Andrej Plenković, iako bi to željeli. Naglasila je da se hrvatski građani svakodnevno bore kako bi preživjeli zbog visoke inflacije, koja je samo jedan od pokazatelja pada cijene rada.

Podsjetila je da je u posljednjih pet godina inflacija rasla 28 posto, a cijena hrane 47 posto, stambenog prostora 60 posto.

750.000 umirovljenika na rubu preživljavanja

Prosvjedom želimo poručiti Vladi i premijeru da treba voditi računa o radnicima i umirovljenicima od kojih je njih 750.000 na rubu preživljavanja. Također želimo osigurati pravednu cijenu rada i bolji dostojanstveniji život radnicima i umirovljenicima, mladima i svim građanima RH, jer smo trenutačno zemlja siromaštva i jeftine radne snage, rekla je.

Predsjednik NHS-a Dražen Jović upozorio je da je ukupan trošak hrvatskog radnika 18,4 eura po satu gotovo dvostruko manji od EU prosjeka od 35 eura.

Upitao je kada će doći vrijeme za radnike i umirovljenike i zašto oni uvijek plaćaju najveći teret krize. Po svim pokazateljima hrvatski radnik se nalazi na dnu EU, rekao je Jović, navodeći da 70 posto radnika ima nižu plaću od prosječne hrvatske. Vlada i poslodavci donose odluke da živimo siromašno i da nikada nije vrijeme za nas, ustvrdio je.

POGLEDAJTE VIDEO: