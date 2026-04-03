Splićani organizirali prosvjed zbog američkog nosača aviona, ali brod je u međuvremenu otplovio

Prosvjed protiv dolaska američkog nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford, najavljen za subotu u Splitu, otkazan je jer je brod u četvrtak napustio sidrište, a organizatori su u petak poručili da se protive dolasku ratnih brodova u Split te će biti spremni na prosvjed ako se takve situacije nastave.

"Poručujemo da je naše more ključni element života. Takvi prizori ovdje nam ne trebaju”, kazao je na konferenciji za novinare u ime građanske incijative Antej Jelenić. Dodao je kako smatraju da vlasti zanemaruju mirotvornu ulogu države i širi kontekst sukoba, te nas takvi potezi uvlače u eskalacije.

Dijana Stella Limić kritizirala je netransparentnost odluke o dolasku broda, tvrdeći da je donesena mimo javnosti i propisanih procedura, te da nisu bile uključene sve nadležne institucije.

'Jesmo li mi deponij?'

"Za ovakvu odluku potrebno je odobrenje predsjednika i Sabora, a to se nije dogodilo. U ovom je slučaju prekršena ustavna odredba, jednako kao što je Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, bez odobrenja NATO-a i Kongresa izvršio napad na Iran”, rekla je Limić.

Smatra da je dolazak broda neprihvatljiv i zbog mogućih sigurnosnih i ekoloških rizika. "Je li Split trebao prihvatiti takav brod uoči turističke sezone i uz moguće tehničke probleme? Jesmo li mi deponij", upitala je.

Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford napustio je u četvrtak splitsko sidrište nakon višednevnog boravka radi posjeta i održavanja, priopćila je Lučka uprava Split. Riječ je o jednom od najvećih ratnih brodova na svijetu, s više tisuća članova posade, a u Split je dolazio i ranije.

