'Monstrum' otišao iz Splita: Najveći ratni brod ikad isplovio iz luke
Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford u četvrtak je napustio sidrište ispred splitske Gradske luke, gdje je boravio od 28. ožujka radi planiranog posjeta i održavanja, potvrdila je Lučka uprava Split.
Nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford uplovio je u Split u subotu na planirani posjet i tehničko održavanje, priopćilo je američko veleposlanstvo u Hrvatskoj dodajući da posjet služi jačanju američko-hrvatskih odnosa i potvrdi NATO savezništva.
Tijekom boravka nije organiziran posjet brodu za medije.
Najveći ratni brod ikad izgrađen
Riječ je o najvećem ratnom brodu ikada izgrađenom, s posadom od oko 4500 članova i najmodernijom mornaričkom opremom, koji je posljednjih mjeseci bio aktivan u različitim međunarodnim misijama prije dolaska u Split.
Brod je prethodno posjetio splitsku luku u listopadu 2025., a prvi put je u Split doplovio u lipnju 2023. godine.
