GDJE ĆE SADA?

'Monstrum' otišao iz Splita: Najveći ratni brod ikad isplovio iz luke

Fascinantni novi prizori američke grdosije u Splitu: Pogledajte tu veličinu u odnosu na grad
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford u četvrtak je napustio sidrište ispred splitske Gradske luke, gdje je boravio od 28. ožujka radi planiranog posjeta i održavanja, potvrdila je Lučka uprava Split.

Nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford uplovio je u Split u subotu na planirani posjet i tehničko održavanje, priopćilo je američko veleposlanstvo u Hrvatskoj dodajući da posjet služi jačanju američko-hrvatskih odnosa i potvrdi NATO savezništva.

Tijekom boravka nije organiziran posjet brodu za medije.

Najveći ratni brod ikad izgrađen 

Riječ je o najvećem ratnom brodu ikada izgrađenom, s posadom od oko 4500 članova i najmodernijom mornaričkom opremom, koji je posljednjih mjeseci bio aktivan u različitim međunarodnim misijama prije dolaska u Split.

Brod je prethodno posjetio splitsku luku u listopadu 2025., a prvi put je u Split doplovio u lipnju 2023. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Što najveći nosač zrakoplova radi u Splitu u jeku rata? Stručnjak procijenio koliki je rizik

2.4.2026.
15:24
Hina
Zvonimir Barisin/PIXSELL
