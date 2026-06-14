Nastavlja se nestabilno uz pljuskove i vjetar, padaju temperature: Evo kada se vraća ljeto

Uz približavanje frontalnog sustava poslijepodne u središnjim i istočnim predjelima nestabilno s kišom i pljuskovima, lokalno i izraženim nevremenima.

NEDJELJA

Ujutro pretežno sunčano, u Dalmaciji često i potpuno vedro. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, na moru jugo, a jutarnja temperatura na kopnu od 10 do 15, a uz obalu između 18 i 21 stupanj.

Sredinom dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, zatim sa sjevera jače naoblačenje s kišom i pljuskovima, lokalno i izraženim, moguća je i tuča. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, navečer sjeverni, a temperatura između 27 i 30 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu popodne porast naoblake, bit će i sve nestabilnije s kišom i pljuskovima, lokalno izraženim praćenim jakih pa i olujnim sjevernim vjetrom, a ponegdje može biti i tuče. Dnevna temperatura oko 28 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano, na jugu i vedro. Puhat će slabo do umjereno jugo, ponegdje i jugozapadnjak, a temperatura između 28 i 30 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, a onda prema kraju dana porast naoblake, osobito u gorskim predjelima gdje će u noći na ponedjeljak biti i kiše i pljuskova. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, na moru i jugo, a temperatura između 24 u gorju i 28 na moru.

U NOVOM TJEDNU

U unutrašnjosti u ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, temperatura će se naglo sniziti, maksimalna će biti oko 20 stupnjeva. Od utorka stabilnije i sunčanije, još poneki pljusak moguć je samo ponegdje u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. U drugom dijelu tjedna pretežno sunčano te osjetno toplije, temperatura će često biti i iznad 30 stupnjeva.

Na Jadranu pretežno sunčano, ali neće biti sasvim stabilno, u ponedjeljak je poneki pljusak moguć na sjevernom dijelu. Puhat će umjereno jugo, zatim utorak okreće na buru, a onda i sjeverozapadnjak. Temperatura postupno sve viša pa je pred nama pravi ljetni tjedan, sunca neće nedostajati, a bit će i vruće.